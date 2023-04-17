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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات هافال H6 الجديدة في مصر .. صور

هافال H6هافال H6
هافال H6هافال H6

تقدم شركة هافال الصينية نسختها الأشهر في مصر H6، عبر 4 فئات من التجهيزات، مع سعر يتراوح بين 775 الف و 905 الف جنيه، وتأتي هذه النسخة بتصميم ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، لتنضم إلى قرينتها من نفس الفئة هافال جوليان.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة هافال H6 الجديدة في مصر 

هافال H6

المواصفات الفنية للسيارة هافال H6

 

نبدأ بمحرك السيارة هافال H6 صاحب الاربعة اسطوانات "4 سلندر"، والذي يتمكن من انتاج قوة اجمالية بلغت 148 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي "جر أمامي" مكون من 7 نقلات DSG.

هافال H6

وسائل الحماية والامان لـ هافال H6

 

تضم السيارة هافال H6 عدة تجهيزات تتضمن مساعد للفرامل BA، مع نظام ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى خاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، ومثبت سرعة، وخاصية الثبات الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات، إلى جانب كاميرا خلفية و 360 درجة، ومستشعرات ركن، ومرايا كهربائية.

هافال H6

كما تحتوي السيارة هافال H6 على تجهيزات اخرى تتضمن نظام رصد النقاط العمياء، والتحذير من الخروج عن الحارة المرورية، والاصطدام الخلفي، بالاضافة إلى نظام الركن الذاتي، وعدد يصل إلى 6 وسائد هوائية للحماية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع زجاج كهربائي وقفل مركزي.

هافال H6

ابعاد السيارة هافال H6

 

  • الطول 4472 مم.
  • العرض 1814 مم.
  • الارتفاع 1619 مم.
  • قاعدة العجلات 2700 مم.
هافال H6

الاسعار الرسمية للسيارة هافال H6 في السوق المصري 

 

الفئة الاولى STANDARD هافال H6 أوتوماتيك  بسعر 775 الف جنيه.

الفئة الثانية DELUXE هافال H6 أوتوماتيك بسعر 810 الف جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE SR هافال H6 أوتوماتيك بسعر 875 الف جنيه.

الفئة الرابعة HIGH DELUXE هافال H6 أوتوماتيك بسعر 905 الف جنيه.

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