موعد ظهور هافال H5 منافسة تويوتا برادو| تفاصيل

كشفت شركة هافال الصينية المتخصصة في صناعة السيارات عن سياراتها الجديدة هافال H5 الجديدة في الصين، وتنتمي هافال H5 الي فئة السيارات الـ SUV، ويجب التنويه إلي أنها تستوعب 5 ركاب فقط رغم مساحتها الكبيرة، وتم تصميمها لتنافس سيارة تويوتا برادو .

سيارة هافال H5 الجديدة الصينية

كان يطلق علي هافال H5 الجديدة سابقا اسم P04 الرمزي، تستند سيارة هافال H5 علي منصة الشاحنة الصغيرة جريت وول كينج كونج باور، وتأتي سيارة هافال H5 الجديدة بمقدار طول 540 مم عن السيارة السابقة .

سيارة هافال H5 الجديدة الصينية

محرك هافال H5 الجديدة

تستمد سيارة هافال H5 الجديدة قوتها من محرك GW4C20B سعة 2000 سي سي من جريت وول، وهو نفس المحرك المتواجد في شاحنتي Poer و King Kong Poer. لكن في H5، ولكن ينتج في سيارة هافال H5 قوة 224 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

سيارة هافال H5 الجديدة الصينية

أبعاد هافال H5 الجديدة

تأتي سيارة هافال H5 الجديدة في الصين بطول 5190 مم ، وعرض 1905 مم، وارتفاع 1835 مم، وقاعدة عجلات بطول 3140 مم.

سيارة هافال H5 الجديدة الصينية

تصميم هافال H5 الجديدة

تملك سيارة هافال H5 الجديدة اسم H5 MAX و H5 L ، في العديد من دول العالم، وبها لمسات من سيارة جيلي أوكافانجو، وشانجان CS95، و تانك 500 وتتمتع بتصميم جريء، وعتبات جانبية، وكاميرات رؤية أمامية وخلفية، وفتحة سقف، وحماية بالصداد الأمامي والخلفي، وعجلات مقاس 17 بوصه أو 18 بوصه.

سيارة هافال H5 الجديدة الصينية

موعد إطلاق هافال H5 الجديدة

والجدير بالذكر انه من المتوقع أن يتم إصدار سيارة هافال H5 رسميًا في الربع الأخير من العام الجاري.