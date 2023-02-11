عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هافال H6 الجديدة في مصر .. صور

هافال H6
هافال H6

تقدم شركة هافال الصينية، نسختها الرياضية متعددة الاستخدام H6 داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، حيث تبدأ أسعارها من 860 الف جنيه وحتى مليون و 25 الف جنيه، وذلك بعد الزيادات الاخيرة التي شهدتها تلك النسخة، ووفقًا لاخر تحديث.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة هافال H6 في مصر بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية.

 

هافال H6

مواصفات السيارة هافال H6

 

حصلت السيارة هافال H6 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات من 7 نقلات، بينما تمتعت من الخارج بجنوط رياضية، مع شبكة كبيرة الحجم ذات فتحات متعددة المقاطع ظهرت باللون الفضي، بالاضافة إلى مرايا جانبية كهربائية، وفتحى سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز.

هافال H6

وتمتعت السيارة هافال H6 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 152 حصانا، وعزم اقصى للدوران 233 نيوتن/متر، بينما جاءت بعدة تجهيزات داخلية تتضمن شاشة عرض الوسائط والتي تعمل باللمس، مع عجلة قيادة متعدد الوظائف.

هافال H6

وتضم السيارة هافال H6 نظام صوتي ترفيهي، مع مكيف هواء اوتوماتيكي، ومكباح ABS، و منظومة الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، تتضمن الناحية الخلفية والامامية بحسب الفئة، إلى جانب كاميرا للمتابعة، ومكابح EBD، وخاصية المساعدة على التعامل مع المرتفعات والمنحدرات.

هافال H6

الأسعار الرسمية للسيارة هافال H6 الجديدة في مصر 

 

الفئة الاولى STANDARD بسعر 860 الف جنيه.

الفئة الثانية DELUXE بسعر 915 الف جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE SR بسعر 950 الف جنيه.

الفئة الرابعة HIGH DELUXE بسعر 1.025.000 جنيه.

هافال H6
هافال السيارة هافال H6 مواصفات السيارة هافال H6 أسعار السيارة هافال H6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب هزيمة الزمالك.. تعامل غريب بين فيريرا وأسامة نبيه

أسباب غلق أشهر مطعم سمين في القاهرة وحكايته مع عادل إمام

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة في عدة مدن خلال ساعات

موعد عودة الهدوء في أسعار الدواجن والبيض .. والسر بـ دورات الإنتاج

طلب عاجل من الخطيب لـ كهربا قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي.. ما السر؟

تحول إلى رماد.. اللقطات الأولى من حريق مصنع أحذية شرق بورسعيد

موضوعات متعلقة

اركب جديد .. 5 سيارات يابانية في السوق المصري بسعر يبدأ من 359 ألف جنيه

سعر أرخص سيارة "سيدان" موديل 2023 في مصر .. صور

سعر أرخص سيارة زيرو في مصر .. صور

تويوتا تكشف عن نسختها الجديدة جراند هايلاندر موديل 2024 .. صور

سعر ومواصفات كيا سيراتو 2023 في الكويت .. صور

سباق الوزن الثقيل .. كاديلاك اسكاليد VS رام 1500 TRX |فيديو

جديد من شيفروليه تريل بليزر الرياضية موديل 2024 |صور

5 طرازات "فاميلي كار" موديل 2023 في السعودية..تبدأ من 70 ألف ريال

ترشيحاتنا

تسليم الكتب لجميع الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني

6 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 11 فبراير 2023

الأهلي في مهمة صعبة أمام فلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية

هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟..دار الإفتاء تجيب

سعر هافال H6 الجديدة في مصر .. صور

بعد نهاية عمليات الإنقاذ| إحصائية صادمة لحصاد الزلزال فى غرب سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل عيد الحب.. كيف يستمتع كل برج في هذا اليوم؟

بملابس غريبة .. رضوى الشربيني تظهر بإطلالة غير تقليدية| شاهد

كارثة كبرى تتسبب في تشرد مئات البريطانيين.. ما القصة ؟

فرح مؤمن الهلاوي اتقلب جنازة.. وفاة عريس في القاعة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ