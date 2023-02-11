سعر هافال H6 الجديدة في مصر .. صور

تقدم شركة هافال الصينية، نسختها الرياضية متعددة الاستخدام H6 داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، حيث تبدأ أسعارها من 860 الف جنيه وحتى مليون و 25 الف جنيه، وذلك بعد الزيادات الاخيرة التي شهدتها تلك النسخة، ووفقًا لاخر تحديث.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة هافال H6 في مصر بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية.

هافال H6

مواصفات السيارة هافال H6

حصلت السيارة هافال H6 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات من 7 نقلات، بينما تمتعت من الخارج بجنوط رياضية، مع شبكة كبيرة الحجم ذات فتحات متعددة المقاطع ظهرت باللون الفضي، بالاضافة إلى مرايا جانبية كهربائية، وفتحى سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز.

هافال H6

وتمتعت السيارة هافال H6 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 152 حصانا، وعزم اقصى للدوران 233 نيوتن/متر، بينما جاءت بعدة تجهيزات داخلية تتضمن شاشة عرض الوسائط والتي تعمل باللمس، مع عجلة قيادة متعدد الوظائف.

هافال H6

وتضم السيارة هافال H6 نظام صوتي ترفيهي، مع مكيف هواء اوتوماتيكي، ومكباح ABS، و منظومة الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، تتضمن الناحية الخلفية والامامية بحسب الفئة، إلى جانب كاميرا للمتابعة، ومكابح EBD، وخاصية المساعدة على التعامل مع المرتفعات والمنحدرات.

هافال H6

الأسعار الرسمية للسيارة هافال H6 الجديدة في مصر

الفئة الاولى STANDARD بسعر 860 الف جنيه.

الفئة الثانية DELUXE بسعر 915 الف جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE SR بسعر 950 الف جنيه.

الفئة الرابعة HIGH DELUXE بسعر 1.025.000 جنيه.