سعر هافال H6 GT موديل 2023 في الإمارات| صور

تنتمي سيارة هافال H6 GT موديل 2023 الي علامة السيارات المملوكة لشركة صناعة السيارات الصينية جريت وول موتورز المتخصصة في سيارات الكروس أوفر وسيارات الدفع الرباعي، وينتر داخل السوق السعودي للسيارات أنواع متعددة من طرازات السيارات الصينية التي يفضل المواطنين السعوديين اقتناءها بسبب ما تحتوي علية من تكنولوجيات حديثة .

سيارة هافال H6 GT موديل 2023

مواصفات محرك سيارة هافال H6 GT موديل 2023

تستمد سيارة هافال H6 GT موديل 2023 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة حصانيه تصل الي 201 حصان، وعزم دوران يصل الي 320 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 60 لتر، وتستهلك السيارة 8.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سيارة هافال H6 GT موديل 2023

قياسات سيارة هافال H6 GT موديل 2023

تأتي سيارة هافال H6 GT موديل 2023 بطول 4657 مم، وعرض 1886 مم، وارتفاع 1724 مم، وقاعدة عجلات 2680 مم.

سيارة هافال H6 GT موديل 2023

مواصفات سيارة هافال H6 GT موديل 2023

تحتوي سيارة هافال H6 GT موديل 2023 علي العديد من التجهيزات منها، مرايات جانبية كهربائية، وتكيف، وفرش مقاعد من الجلد، وريموت كنترول، ونظام ذكى لركن السيارة، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف، ونوافذ كهربائية، ونظام صوتي، ، وUSB، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، وراديو، وكاسيت، وبلوتوث، وCD، وAUX، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وGPS.

سيارة هافال H6 GT موديل 2023

سعر سيارة هافال H6 GT موديل 2023 في الإمارات

سيارة هافال H6 GT موديل 2023

تباع سيارة هافال H6 GT موديل 2023 في الإمارات بسعر 119 ألف دهم إماراتي .