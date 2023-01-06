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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هافال H-DOG للمرة الأولى بمعرض جوانزو للسيارات.. صور

هافال H-DOG
هافال H-DOG

تواصل شركة هافال الصينية من تعزيز تواجدها داخل معرض جوانزو للسيارات، بعد مشاركة السيارة H-DOG للمرة الاولى، وتعد هذه النسخة واحدة من الطرازات المميزة من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تأتي بالعديد من التجهيزات ومنها تقنيات الدفع الرباعي الهجينة.

 

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وتضم السيارة هافال H-DOG قمرة قيادة عصرية تتوسطها شاشة ملونة تدعم التطبيقات الذكية وانظمة الملاحة، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعدد الاستخدامات، وفرش داخلي من الجلد، وبعض اللمسات الداخلية الانيقة، مع قفل مركزي، ومكيف هواء.

 هافال H-DOG

وتتمتع السيارة هافال H-DOG بتصميم خارجي من الفئة الرياضية، حيث دعمت بجنوط ذات تصميم هندسي مميز مكون من 5 اضلاع متشابكة، بطلاء يجمع بين اللون الاسود والفضي، بالاضافة إلى اقواس بلاستيكية تزين اعلى هذه المنطقة، وشبكة أمامية مع مصابيح ثائية دائرية ذات نظرات تتسم بالشراسة.

 هافال H-DOG

القدرات الفنية لمحرك السيارة هافال H-DOG

 

تأتي السيارة هافال H-DOG عبر محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية بتقنية الدفع الامامي، بينما يتمكن محرك السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 238 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو.

 هافال H-DOG

وتقدم السيارة هافال H-DOG بقدرات فنية اخرى تتضمن محرك هجين تيربو، سعة 1500 سي سي مدعوم بمحرك كهربائي، مع قوة اجمالية قدرها 326 حصانا، و 530 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قدرات الدفع الرباعي.

 هافال H-DOG
هافال H-DOG السيارة H-DOG السيارة هافال H-DOG هافال H-DOG

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