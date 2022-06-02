زيادات جديدة .. قائمة بأسعار سيارات هافال بالسوق المصري

تقدم شركة هافال الصينية نسختين داخل السوق المصري من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ومنها النسخة H6 موديل 2022 والتي شهدت زيادة سعرية تتراوح بين 15 و 20 الف جنيه، بالاضافة إلى زيادة سعرية تتراوح بين 10 و 15 الف جنيه للسيارة هافال جوليان.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار سيارات هافال داخل السوق المصري بعد الزيادة الجديدة.

اسعار سيارات هافال داخل السوق المصري

1 - هافال H6 موديل 2022

زودت السيارة هافال H6 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 148 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، مع قياسات هيكلية بلغت 4653 مم للطول، وبعرض يبلغ 1886 متر، و 1730 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 600 لتر.

اسعار سيارات هافال داخل السوق المصري

أسعار السيارة هافال H6 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى هافال H6 موديل 2022 بقيمة قدرها 520 ألف جنيه بدلًا من 505 ألف جنيه.

الفئة الثانية هافال H6 موديل 2022 بقيمة قدرها 550 ألف جنيه بدلًا من 535 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هافال H6 موديل 2022 بقيمة قدرها 575 ألف جنيه بدلًا من 555 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هافال H6 موديل 2022 بقيمة قدرها 615 ألف جنيه بدلًا من 595 ألف جنيه.

اسعار سيارات هافال داخل السوق المصري

2 - هافال جوليان موديل 2022

تستمد السيارة هافال جوليان موديل 2022 قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس من 7 سرعات أوتوماتيكي تعمل بتقنية الدفع الأمامي، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 4472 مم، وبعرض يبلغ 1841 مم، و 1619 مم للارتفاع، ومساحة تخزين تتسع لـ 337 لتر.

اسعار سيارات هافال داخل السوق المصري

أسعار السيارة هافال جوليان موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 420 ألف جنيه بدلًا من 410 ألف جنيه.

الفئة الثانية هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 455 ألف جنيه بدلًا من 445 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 485 ألف جنيه بدلًا من 470 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هافال جوليان موديل 2022 بقيمة قدرها 510 ألف جنيه بدلًا من 495 ألف جنيه.