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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هافال جوليان الجديدة في مصر .. صور

هافال جوليان
هافال جوليان

تعتبر السيارة هافال جوليان واحدة من ابرز السيارات المقدمة من الصانع الصينية داخل السوق المحلي، والتي تنتمي إلى الفئة الريضاية المتعددة الاستخدام SUV، وشهدت هذه النسخة زيادة سعرية مع بداية ابريل الجاري قدرت بـ 75 الف جنيه.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة هافال جوليان الجديدة في مصر 

هافال جوليان

ابعاد وقياسات السيارة هافال جوليان

 

  • قاعدة عجلات 2700 مم.
  • الطول الكلي 4472 مم.
  • العرض الكلي 1814 مم.
هافال جوليان
  • الارتفاع الكلي 1619 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 337 لتر.
  • 5 مقاعد.
  • جنوط تصل لـ 18 بوصة.
هافال جوليان

محرك السيارة هافال جوليان 

 

  • سعة 1500 سي سي "تيربو".
  • رباعي الاسطوانات "4 سلندر".
  • قوة اجمالية قدرها 150 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 220 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيكي.
  • 7 سرعات.
  • نوع الجر أمامي.
هافال جوليان

الاسعار الرسمية للسيارة هافال جوليان الجديدة 

 

الفئة الاولى STANDARD بقيمة قدرها  775 ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه.

الفئة الثانية DELUXE بقيمة قدرها 810 ألف جنيه بدلاً من 735 ألف جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE SRبقيمة قدرها 875 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف جنيه.

الفئة الرابعة HIGH DELUXE بقيمة قدرها 905 ألف جنيه بدلاً من 830 ألف جنيه.

هافال جوليان
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