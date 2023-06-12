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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل وصولها لـ مليون جنيه .. سعر أرخص فئات "هافال H6" في مصر |صور

هافال H6
هافال H6

تعتبر السيارة هافال H6 واحدة من أبرز السيارات الرياضية المقدمة من الصانع الصيني، والتي تنطلق داخل السوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، مع سعر يبدأ من 935 ألف جنيه، وذلك عن ارخص فئة مقدمة محليًا " STANDARD".

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الاخيرة للسيارة هافال H6 في السوق المصري، وابرز المواصفات الفنية للسيارة.

هافال H6

مواصفات السيارة هافال H6

 

تعمل السيارة هافال H6 عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 152 حصانا، و 233 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى استخدام ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات.

هافال H6

تضم السيارة هافال H6 باقة من التجهيزات منها، حساسات ركن خلفية، كاميرا، شاشة وسائط 10.25 بوصة، زر تشغيل وايقاف المحرك، مرايات كهربائية، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، كاميرا 360 درجة، فتحة سقف بانوراما، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام للوسائد الهوائية يصل إلى 6 AIRBAGS، مع حزمة من وسائل الحماية والمكابح عالية الاداء.

هافال H6

الاسعار الرسمية للسيارة هافال H6 موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الاولى STANDARD بقيمة قدرها 935,000 جنيه.

الفئة الثانية DELUXE بقيمة قدرها 990,000 جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE SR بقيمة قدرها 1,025,000 جنيه.

الفئة الرابعة HIGH DELUXE بقيمة قدرها 1,100,000 جنيه.

هافال H6
هافال هافال H6 سيارة هافال H6 الأسعار الرسمية

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