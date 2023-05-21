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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر لسيارة كورية "SUV" موديل 2023 بمصر .. صور

سانج يونج تيفولي
سانج يونج تيفولي موديل 2023

تسيطر النسخة سانج يونج تيفولي موديل 2023، على قائمة السيارات الرياضية الارخص سعرًا ضمن فئة الـ SUV، والتي يقدمها الصانع الكوري الجنوبي في السوق المصري، حيث يتم طرح السيارة عبر فئتين من التجهيزات مع سعر رسمي يبدأ من 760 ألف جنيه.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة سانج يونج يفولي موديل 2023 في السوق المصري 

 سانج يونج تيفولي موديل 2023

محرك السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 

 

  • تضم السيارة محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1600 سي سي.
  • قوة اجمالية بلغت 128 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • جر أمامي.
  • 6 سرعات.
 سانج يونج تيفولي موديل 2023

تجهيزات السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 

 

تحتوي سانج يونج تيفولي موديل 2023 على باقة من تقنيات الحماية ومنها، مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاصة بالتوزيع الالكتروني للمكابح، وبرنامج دعم الفرامل BA، بالاضافة إلى برنامج التوازن الالكتروني ESP، ووسائد هوائية للحماية.

 سانج يونج تيفولي موديل 2023

وتضم السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2023 مرايات كهربائية، وجنوط 16 بوصة رياضية، وكاميرا خلفية للمتابعة، وحساسات ركن، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة، ونظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي للابواب، بالاضافة إلى تصميم خارجي رياضي انيق.

 سانج يونج تيفولي موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة الكورية سانج يونج تيفولي موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى سانج يونج تيفولي موديل 2023 أوتوماتيك COMFORT بسعر 760 ألف جنيه.

الفئة الثانية سانج يونج تيفولي موديل 2023 أوتوماتيك  STYLE PLUS بسعر 850 ألف جنيه.

تقنية الفيديو SUV سانج يونج تيفولي سانج يونج تيفولي موديل 2023 السيارة سانج يونج يفولي موديل 2023 سعر ومواصفات الأسعار الرسمية

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