هافال تكشف عن " XIANGLONG" الجديدة .. للطرق الوعرة

تواصل العلامة التجارية الصينية هافال، من تعزيز تواجدها بع أن كشفت عن أحدث اصداراتها في مجال تصنيع السيارات، وهي النسخة XIANGLONG الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة الاصدارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

هافال تكشف عن " XIANGLONG" الجديدة

هافال تكشف عن " XIANGLONG" الجديدة

تأتي السيارة هافال XIANGLONG بالكثير من القدرات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى واجهة أمامية عصرية، واطلالة خارجية مميزة تمنحها افضلية التعامل مع بعض الطرق الوعرة، بينما حصلت على ابعاد خارجية بلغت 4.800 مم للطول الكلي، وبعض كلي يبلغ 1.916 مم، و 1.822 مم للارتفاع.

وترتكز السيارة هافال XIANGLONG على قاعدة عجلات طولها 2.738 مم، بالاضافة إلى جنوط رياضية ذات تصميم هندسي خماسي الاضلاع، ومصابيح أمامية دائرية حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات بطريقة عرضية يتوسطها شعار HAVAL الشهير.

هافال تكشف عن " XIANGLONG" الجديدة

وجاءت الناحية الخلفية للسيارة بمكان مخصص للعجلة البديلة، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، وعواكس ضوئية خلفية، مع حساسات حركة، بالاضافة وتجهيزات داخلية تتضمن شاشة ملونة تعمل باللمس، ولوحة عدادات رقمية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وحزمة من تجهيزات الحماية والامان.

تأتي السيارة هافال XIANGLONG بمحرك قياسي سعة 1500 سي سي، مقترن بمحرك كهربائي بقوة 94 حصانا بالناحية الامامية، بالاضافة إلى محرك اخر بالجزء الخلفي ينتج 201 حصانا، كما تأتي السيارة بقدرات اعلى تجهزًا تتضمن محرك تيربو 1500 سي سي هجين، بقوة 201 حصانا بالمحور الخلفي واخر أمامي بقوة 108 حصانا.