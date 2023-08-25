بسعر مفاجأة .. هافال تقدم نسختها الرياضية H5 الجديدة كليًا |صور

تواصل علامة هافال الصينية من تعزيز تواجدها، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الجديدة H5، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تقدم داخل السوق الصيني، حيث تم طرحها بسعر مفاجئ وغير متوقع.

هافال H5

تعرف على مواصفات وسعر السيارة هافال H5 الجديدة

تحتوي السيارة هافال H5 الجديدة على محرك تيربو ديزيل يتمكن من انتاج قوة إجمالية بلغت 164 حصان، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 2000 سي سي "تيربو"، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 188 حصان أو 215 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة نوعين من نوافقل الحركة الاول يدوي من 6 سرعات والاخر أوتوماتيكي ثماني النقلات.

هافال H5

وتأتي السيارة هافال H5 بالكثير من التجهيزات منها شاشة 12.3 انش تعمل باللمس، وكاميرا خارجية 360 درجة، ومثبت سرعة، ونظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 4 و6 مكبرات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ووسائد هوائية للحماية، مع حزمة من المكابح عالية الاداء والمساعدة على الكثير من التحديات، وتجهيزات اخرى منها فتحة سقف و مقاعد مدفأة مع تحكم كهربائي.

هافال H5

سعر السيارة هافال H5 في السوق الصيني

تقدم السيارة هافال H5 في الصين بسعر يبلغ 122.800 يوان اي مايعادل 16 الف و830 دولار امريكي، حيث تبدأ اسعار السيارة مقارنة بالجنيه المصري من 521 الف فقط.