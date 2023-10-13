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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة من جيتور موديل 2024 في مصر.. صور X70

جيتور X70 موديل
جيتور X70 موديل 2024

تقدم شركة جيتور العديد من الطرازات داخل السوق المصري، تتسم جميعها بالطابع الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، ومنها النسخة X70 والتي تعد هي ارخص سيارة تطرحها العلامة التجارية الصينية في مصر، وذلك بين موديلات 2024.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة جيتور X70 موديل 2024 في مصر.

 جيتور X70 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة جيتور X70 موديل 2024

 

  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 10 ثواني.
  • محرك تيربو 1500 سي سي.
  • قوة 147 حصان، عزم دوران 210 نيوتن متر.
  • السرعة القصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.
  • ناقل حركة اوتوماتيك 8 غيار "دفع أمامي"
 جيتور X70 موديل 2024

تجهيزات السيارة جيتور X70 موديل 2024 

 

  • مرايات جانبية كهربائية.
  • زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم.
  • شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.
  • مكيف هواء.
  • قفل مركزي.
  • نظام ترفيهي صوتي.
  • مثبت سرعة.
  • كاميرا خلفية.
 جيتور X70 موديل 2024
  • فتحة سقف بانوراما.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة".
  • جنوط رياضية.
  • انذار مانع للسرقة.
  • مقاعد كهربائية.
  • وسائد حماية هوائية AIRBAGS.
  • حساسات حركة.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS و EBD.
  • نظام التوازن الالكتروني ESP.
 جيتور X70 موديل 2024

اسعار جيتور X70 موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك COMFORT موديل 2024 بسعر 839 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك LUXURY موديل 2024 بسعر 894 الف جنيه.

جيتور تقنية الفار جيتور X70 جيتور X70 موديل 2024 اسعار جيتور X70 موديل 2024

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