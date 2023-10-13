أرخص سيارة من جيتور موديل 2024 في مصر.. صور X70

تقدم شركة جيتور العديد من الطرازات داخل السوق المصري، تتسم جميعها بالطابع الرياضي من فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، ومنها النسخة X70 والتي تعد هي ارخص سيارة تطرحها العلامة التجارية الصينية في مصر، وذلك بين موديلات 2024.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة جيتور X70 موديل 2024 في مصر.

جيتور X70 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة جيتور X70 موديل 2024

تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 10 ثواني.

محرك تيربو 1500 سي سي.

قوة 147 حصان، عزم دوران 210 نيوتن متر.

السرعة القصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

ناقل حركة اوتوماتيك 8 غيار "دفع أمامي"

جيتور X70 موديل 2024

تجهيزات السيارة جيتور X70 موديل 2024

مرايات جانبية كهربائية.

زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم.

شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

مكيف هواء.

قفل مركزي.

نظام ترفيهي صوتي.

مثبت سرعة.

كاميرا خلفية.

جيتور X70 موديل 2024

فتحة سقف بانوراما.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة".

جنوط رياضية.

انذار مانع للسرقة.

مقاعد كهربائية.

وسائد حماية هوائية AIRBAGS.

حساسات حركة.

فرامل مانعة للانغلاق ABS و EBD.

نظام التوازن الالكتروني ESP.

جيتور X70 موديل 2024

اسعار جيتور X70 موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك COMFORT موديل 2024 بسعر 839 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك LUXURY موديل 2024 بسعر 894 الف جنيه.