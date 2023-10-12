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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة بيجو في مصر بعد طرح موديل 2024 .. صور

بيجو 301 موديل 2024
بيجو 301 موديل 2024

تظل السيارة بيجو 301 أرخص إصدارات العلامة التجارية الفرنسية المطروحة في السوق المصري، حتى بعد تقديم موديلات 2024، ومازالت السيارة تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات، ولكن بسعر رسمي يبدأ من 714.990 جنيه، مع زيادة اجمالية تراوحت بين 45 و 55 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أبرز مواصفات السيارة بيجو 301، بالاضافة إلى تقديم أسعارها الرسمية بعد طرح موديلات 2024 في السوق المصري.

بيجو 301 موديل 2024

مواصفات بيجو 301 موديل 2024 

 

تعتمد جميع الفئات المقدمة من بيجو 301 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار، دفع أمامي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "4 سلندر"، بقوة اجمالية بلغت 115 حصانا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 12.1 ثانية.

بيجو 301 موديل 2024

وتضم السيارة بيجو 301 نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، انذار، مكيف هواء، باور، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للابواب "سنترلوك"، مدخل USB، ونظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، جنوط 16 بوصة، اضاءة نهارية، نظام وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS و EBD، و نظام إيموبليزر ضد السرقة.

بيجو 301 موديل 2024
  • طول السيارة 4442 مم.
  • العرض الكلي 1748 مم.
  • الارتفاع 1466 مم.
  • الارتفاع عن الارض 165 مم.
  • مساحة التخزين الخلفية 506 لترات.
  • قاعدة العجلات 2662 مم.

أسعار بيجو 301 موديل 2024 في مصر

 

الفئة الاولى بيجو 301 موديل 2024 بسعر 714.990 جنيها بدلاً من 669.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2024 بسعر 754.990 جنيها بدلاً من 699.990 جنيها.

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