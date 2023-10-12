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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الحق اشتريها .. سعر أرخص سيارة SUV في مبادرة الإحلال |صور

السيارة شيري تيجو
السيارة شيري تيجو 3

تقدم علامة شيري الصينية السيارة تيجو 3، كأرخص اصدار من فئة الـ SUV داخل مبادرة احلال السيارات، وتقدم هذه النسخة عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم خارجي من الفئة الرياضية الخاصة بهذه النسخة الشهيرة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات "شيري تيجو 3" ارخص SUV رياضية في مبادرة الاحلال.

السيارة شيري تيجو 3

تجهيزات ومواصفات السيارة شيري تيجو 3

 

  • مكيف هواء.
  • فتحة سقف كهربائية.
  • زجاج كهربائي أمامي وخلفي.
  • شاشة 8 بوصة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • مرايات جانبية كهربائية.
السيارة شيري تيجو 3
  • حساسات ركن خلفية.
  • كاميرا خلفية.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل.
  • وسائد هوائية للحماية بعدد 2 AIRBAGS للمقاعد الامامية.
  • جنوط رياضية 17 بوصة
السيارة شيري تيجو 3

محرك السيارة شيري تيجو 3

 

  • محرك 125 حصان.
  • سعة 1600 سي سي.
  • عزم الدوران 160 نيوتن متر.
  • 4 سلندر.
  • ناقل حركة CVT اوتوماتيك.
  • دفع أمامي للعجلات.
  • سرعة قصوى 180 كيلومتر/ساعة.
  • استهلاك البنزين يقدر بـ 6.1 لتر عند خوضها لمسافات تصل إلى 100 كيلومتر.
السيارة شيري تيجو 3

سعر شيري تيجو 3 في مبادرة احلال السيارات 

 

تقدم شيري تيجو 3 المجمعة محليًا بقيمة سعرية قدرها 590.720 جنيه، وذلك داخل مبادرة احلال السيارات. 

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