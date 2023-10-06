سعر شيري تيجو 7 موديل 2024 في مصر

اكتسبت السيارة شيري تيجو 7 شعبية كبيرة داخل السوق المصري، كواحدة من اشهر السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، وتعزز العلامة التجارية الصينية من تواجدها في مصر، بعد طرح موديلات 2024 من تلك النسخة، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 في مصر.

شيري تيجو 7 موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2024

محرك 1500 CC تيربو.

قوة 145 حصان.

عزم دوران 210 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيك.

6 غيار.

دفع أمامي.

استهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

شيري تيجو 7 موديل 2024

وسائل الحماية بالسيارة شيري تيجو 7 موديل 2024

وسائد هوائية AIRBAGS.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

نظام المساعدة على خوض المرتفعات HAC.

نظام التحكم في خوض المنحدرات DBC.

برنامج التوازن الالكتروني ESP.

برنامج دعم الفرامل BAS.

شيري تيجو 7 موديل 2024

تجهيزات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024

مرايات كهربائية جانبي "طي".

مكيف هواء.

شاشة عرض الوسائط المتعددة.

فتحة سقف كهربائية.

مقود حركة "مالتي فانكشن".

جنوط رياضية.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا للمتابعة.

قفل مركزي.

زجاج كهربائي أمامي وخلفية.

ريموت للتحكم.

مثبت سرعة.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

شيري تيجو 7 موديل 2024

سعر شيري تيجو 7 موديل 2024 الرسمي في مصر

الفئة الاولى BASELINE أوتوماتيك شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 775 ألف جنيه.

الفئة الثانية HIGHLINE أوتوماتيك شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 835 ألف جنيه.