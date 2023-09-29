3000 كم فقط.. اركب شيري تيجو 3 2023 بأفضل سعر

تباع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 600 الف جنيه، ولكن مع الزيادات الغير رسمي تحت مصطلح الاوفر برايس المفروضة من قبل بعض التجار والموزعين، والتي قدرت بـ 95 الف جنيه اصبح السعر السوق لها يقترب من حاجز الـ 700 ألف جنيه.

وظهرت السيارة شيري تيجو موديل 2023 عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات الكترونيًا، بقيمة سعرية قدرها 660 الف جنيه قابل للتفاوض، حيث تباع تحت مفهوم "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية بلغت 3000 كيلومتر فقط، مع رخصة سارية.

شيري تيجو 3 موديل 2023

شيري تيجو 3 موديل 2023 "كسر زيرو"

وتأتي السيارة بحالة الفبريقا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى اتمام صيانة الـ 1000 كيلومتر بالفواتير، وتضم السيارة شيري تيجو 3 2023 عدد من التجهيزات منها، مثبت سرعة، جنوط رياضية، كاميرا خلفية، حساسات ركن، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، فتحة سقف كهربائية.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتحتوي السيارة شيري تيجو 3 2023 على مرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب، مع ريموت تحكم، وانذار مانع للسرقة، ومكيف هواء، عجلة قيادة باور تضم الكثير من اوامر التحكم، وزجاج خلفي ملون، ونظام صوتي ترفيهي مع مدخل AUX و USB.

شيري تيجو 3 موديل 2023

وتتمتع السيارة بعدد من التجهيزات مثل فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ووسائد هوائية للحماية، مع قدرات فنية تتمثل في ناقل سرعات أوتوماتيك، ومحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، و160 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر/س.