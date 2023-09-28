شيري تيجو 7 ولا ام جي ZS .. تشتري إيه؟

تقدم شركة شيري باقة من السيارات المتنوعة ومنها فئة الـ SUV الرياضية، وتعتبر السيارة تيجو 7 واحدة من اشهر اصدارات هذه الفئة، كما تقدم شركة ام جي الصينية عدد من السيارات الرياضية ايضا ومن بينهم النسخة ZS موديل 2023.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين السيارة شيري تيجو 7 والسيارة ام جي ZS في السوق المصري

شيري تيجو 7

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 7

تستمد السيارة شيري تيجو 7 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 145 حصانا، و210 نيوتن متر من عزم الدوران، سعة 1500 CC تيربو، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار طراز DSG، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

شيري تيجو 7

ابعاد السيارة شيري تيجو 7

الطول 4505 مم.

العرض 1837 مم.

ارتفاع 1670 مم.

ارتفاع عن الارض 210 مم.

قاعدة عجلات 2670 مم.

مساحة تخزين خلفية 414 لتر.

ام جي ZS

القدرات الفنية للسيارة ام جي ZS

تعتمد السيارة ام جي ZS على محرك 1500 سي سي 4 سلندر، يولد قوة اجمالية قدرها 119 حصان، و150 نيوتن/متر، وزمن للتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تتسغرق 10.9 ثانية، مع ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي، واستهلاك للوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

ام جي ZS

الابعاد الخارجية للسيارة ام جي ZS

الطول 4314 مم.

العرض 1809 مم.

ارتفاع 1624 مم.

فاعدة العجلات 2585 مم.

حجم حقيبة التخزين 495 لتر.

اسعار السيارة شيري تيجو 7 و ام جي ZS في السوق المصري

سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024

الفئة الاولى شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 775,000 جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 835,000 جنيه.

سعر السيارة ام جي ZS موديل 2023

الفئة الاولى ام جي ZS موديل 2023 بسعر 804,990 جنيه.

الفئة الثانية ام جي ZS موديل 2023 بسعر 819,990 جنيه.

الفئة الثالثة ام جي ZS موديل 2023 بسعر 839,990 جنيه.