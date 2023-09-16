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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيتور X70 موديل 2024 الجديدة في مصر بهذا السعر

جيتور X70 موديل 2024
جيتور X70 موديل 2024

تواصل علامة جيتور من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح نسختها X70 موديل 2024 الجديدة، والتي شهدت زيادة سعرية تتراوح بين 35 الف و 40 الف جنيه مقارنة بالموديل السابق، وتأتي السيارة الرياضية عبر فئتين مع سعر رسمي يبدأ من  839 ألف جنيه.

 

 يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة جيتور X70 بعد طرح موديل 2024 في السوق المصري.

جيتور X70 موديل 2024 

زودت جيتور X70 موديل 2024 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 156 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.

 

تضم السيارة جيتور X70 موديل 2024 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD للفرامل، ووسائد هوائية للحماية، مع نظام الثبات الالكتروني، والتحكم في الجر، مع متابعة ضغط الهواء للاطارات، ومثبت سرعة، وتقنيات اخرى تتضمن رصد النقاط العمياء، ومغادرة المسار.

جيتور X70 موديل 2024 

وتتمتع السيارة جيتور X70 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها شاشة تعمل باللمس 10.25 بوصة، مقود حركة متعدد الوظائف، حساسات ركن خلفية، كاميرا 360 درجة، نظام صوتي يصل لـ 6 مكبرات، مقاعد جلد مع امكانية التحكم الكهربائي لمقعد السائق، ومصابيح LED أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية.

 

سعر جيتور X70 موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى جيتور X70 موديل 2024 بسعر 839 ألف جنيه بدلاً من 799 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيتور X70 موديل 2024 بسعر 894 ألف جنيه بدلاً من 859 ألف جنيه.

جيتور X70 موديل 2024 
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