عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تجار يضيفون أوفر برايس على أسعار هافال H6 .. سعرها كام

هافال H6 موديل 2022
هافال H6 موديل 2022

شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.

هافال H6 موديل 2022

ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .

txt

شاهد السيارة بيجو 408 الجديدة موديل 2024

txt

180 ألف جنيه .. أرخص سيارات زيرو في مصر

txt

زيادات جديدة لـ تويوتا كورولا مع طرح موديل 2024 .. اعرف سعرها

txt

أرخص من ثمنها 70% .. اشتري تويوتا لاند كروزر الجديدة

txt

الشعبة توضح حقيقة انخفاض مبيعات السيارات 70% في السوق المصرى

txt

انخفاض الأوفر برايس على أسعار نيسان صني.. تفاصيل

txt

كيف تختار سيارة كهربائية مستعملة؟.. اعرف الخطوات

txt

فرصة.. احصل على سيارة بنصف الثمن من مزاد حكومى جديد

ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة هافال H6 موديل 2022 ، والتي تأتى من ضمن السيارات الـ  SUV الرياضية .

هافال H6 موديل 2022

ويتراوح الأوفر برايس على السيارة هافال H6 موديل 2022 ، ما بين 155 الف و مليون 275 ألف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض الذي تباع السيارة فيه .

هافال H6 موديل 2022

وتأتى السيارة هافال H6 موديل 2022 ، بمحرك رباعى الاسطوانات 4 سلندر ، و يتمكن من انتاج قوة 148 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي "جر أمامي" مكون من 7 نقلات DSG.

txt

شاهد السيارة بيجو 408 الجديدة موديل 2024

txt

بمليون جنيه .. أسعار 5 سيارات SUV جديدة في مصر

txt

بعد تألقه مع النادى الأهلى .. شاهد سيارة إمام عاشور الجديدة

txt

أرخص من ثمنها 70% .. اشتري تويوتا لاند كروزر الجديدة

txt

الشعبة توضح حقيقة انخفاض مبيعات السيارات 70% في السوق المصرى

txt

انخفاض الأوفر برايس على أسعار نيسان صني.. تفاصيل

txt

كيف تختار سيارة كهربائية مستعملة؟.. اعرف الخطوات

txt

فرصة.. احصل على سيارة بنصف الثمن من مزاد حكومى جديد

تضم السيارة هافال H6 موديل 2022 عدة تجهيزات ، من بينها مساعد للفرامل BA، مع نظام ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى خاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، ومثبت سرعة، وخاصية الثبات الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات، إلى جانب كاميرا خلفية و 360 درجة، ومستشعرات ركن، ومرايا كهربائية.

هافال H6 موديل 2022

كما تحتوي السيارة هافال H6 موديل 2022 ،على تجهيزات اخرى تتضمن نظام رصد النقاط العمياء، والتحذير من الخروج عن الحارة المرورية، والاصطدام الخلفي، بالاضافة إلى نظام الركن الذاتي، وعدد يصل إلى 6 وسائد هوائية للحماية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع زجاج كهربائي وقفل مركزي.

سوق السيارات المحلى هافال H6 موديل 2022 الاوفر برايس SUV الرياضية H6 موديل 2022 هافال H6 أسعار السيارات السيارة هافال H6 السيارة هافال H6 موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 1-10-2023

قرار من محمود علاء بعد التلفظ بعبارات خارجة واستبعاده من تدريبات الزمالك

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

موضوعات متعلقة

شاهد السيارة بيجو 408 الجديدة موديل 2024

بمليون جنيه .. أسعار 5 سيارات SUV جديدة في مصر

بعد تألقه مع النادى الأهلى .. شاهد سيارة إمام عاشور الجديدة

180 ألف جنيه .. أرخص سيارات زيرو في مصر

زيادات جديدة لـ تويوتا كورولا مع طرح موديل 2024 .. اعرف سعرها

أرخص من ثمنها 70% .. اشتري تويوتا لاند كروزر الجديدة

الشعبة توضح حقيقة انخفاض مبيعات السيارات 70% في السوق المصرى

انخفاض الأوفر برايس على أسعار نيسان صني.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إعلان عاجل للمتقدمين لـ مسابقة 30 ألف معلم 2023.. اعرف التفاصيل

حظوظ أوكرانيا تسوء أكثر بعد فوز حزب فيتسو في انتخابات سلوفاكيا

جثة فتاة داخل شقتها| محاكمة المتهم بإنهاء حياة موظفة حدائق القبة

وسط وقوع إصابات.. روسيا وأوكرانيا تواصلان نبادل إسقاط الطائرات المسيرة

الأسوأ انتهى.. نيويورك تتجاوز ما سببته الأمطار من شلل كل المرافق

تجار يضيفون أوفر برايس على أسعار هافال H6 .. سعرها كام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جامب سوت لامع وضيق|شاهد درة بإطلالة مثيرة للجدل لنجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

لا تتجاهليها.. تعليمات لا تنسي إخبارها لطفلك من أول يوم مدرسة

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ