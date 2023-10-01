تجار يضيفون أوفر برايس على أسعار هافال H6 .. سعرها كام

شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الأخيرة، حالة من الركود؛ بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السيارات، ومع هذه التخبطات داخل الأسواق، قَلَّت ظاهرة الـ"أوفر برايس" بشكل كبير؛ نتيجة عدم وجود بيع وشراء من الأساس.
ومؤخرا مع بدء ظهور موديلات 2024 المجمعة محليا داخل السوق المصري، عادت ظاهرة الأوفر برايس مرة أخرى على بعض الطرازات الشهيرة والتي تعتبر أكثر مبيعا وعليها الطلب متزايد .
ومن بين طرازات السيارات التي يوجد عليها الأوفر برايس ، حاليا داخل السوق المصري ، تأتى السيارة هافال H6 موديل 2022 ، والتي تأتى من ضمن السيارات الـ SUV الرياضية .
ويتراوح الأوفر برايس على السيارة هافال H6 موديل 2022 ، ما بين 155 الف و مليون 275 ألف جنيه على حسب الفئة السعرية والتجهيزات والمعرض الذي تباع السيارة فيه .
وتأتى السيارة هافال H6 موديل 2022 ، بمحرك رباعى الاسطوانات 4 سلندر ، و يتمكن من انتاج قوة 148 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي "جر أمامي" مكون من 7 نقلات DSG.
تضم السيارة هافال H6 موديل 2022 عدة تجهيزات ، من بينها مساعد للفرامل BA، مع نظام ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى خاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، ومثبت سرعة، وخاصية الثبات الالكتروني، ومتابعة ضغط الاطارات، إلى جانب كاميرا خلفية و 360 درجة، ومستشعرات ركن، ومرايا كهربائية.
كما تحتوي السيارة هافال H6 موديل 2022 ،على تجهيزات اخرى تتضمن نظام رصد النقاط العمياء، والتحذير من الخروج عن الحارة المرورية، والاصطدام الخلفي، بالاضافة إلى نظام الركن الذاتي، وعدد يصل إلى 6 وسائد هوائية للحماية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع زجاج كهربائي وقفل مركزي.