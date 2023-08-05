10 آلاف جنيه .. الأسعار الجديدة لـ MG 5 بالسوق المصري

ارتفعت اسعار السيارة MG 5 من جديد داخل السوق المصري، حيث شهدت زيادة اجمالية قدرها 10 الاف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، لتبدأ من 689.990 ألف جنيه بدلاً من 679.990 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG 5 موديل 2022 في السوق المصري بعد زيادات اغسطس.

MG 5

مواصفات السيارة MG 5

تستمد السيارة MG 5 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يقدم قوة اجمالية قدرها 120 حصانا، و 150 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك "دفع أمامي"، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

MG 5

ويمكن للسيارة MG 5 التسارع لـ 100 كم/ساعة من النقطة 0 في توقيت يقدر بـ 12.5 ثانية، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، إلى جانب حزمة من التجهيزات والتي تتضمن وسائل الحماية وانظمة التحكم والرفاهية بحسب الفئة المقدمة.

MG 5

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة MG 5 في السوق المصري بعد زيادات اغسطس

الفئة الاولى MG 5 بسعر 689.990 ألف جنيه بدلاً من 679.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية MG 5 بسعر 729.990 ألف جنيه بدلاً من 719.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة MG 5 بسعر 759.990 ألف جنيه بدلاً من 749.990 ألف جنيه.