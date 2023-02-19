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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر إم جي RX5 2023 الشكل الجديد في السعودية .. صور

ام جي RX5 موديل 2023 
ام جي RX5 موديل 2023 

تواصل شركة ام جي الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق السعودي، بعد طرح الشكل الجديد من نسختها الشهيرة RX5 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات مع سعر يبدأ من 85.790 الف ريال.

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ام جي RX5 موديل 2023 

محرك السيارة ام جي RX5 موديل 2023 

 

تعتمد السيارة ام جي RX5 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 171 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 275 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي.

ام جي RX5 موديل 2023 

اداء السيارة ام جي RX5 موديل 2023 

 

تستغرق السيارة ام جي RX5 موديل 2023 مدة زمنية تقدر بـ 9.4 ثانية للانطلاق من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومتر في الساعة.

ام جي RX5 موديل 2023 

تجهيزات السيارة ام جي RX5 موديل 2023 

 

تحتوي السيارة ام جي RX5 موديل 2023 على فرامل يد إلكترونية، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، مدخل USB، خاصية زر التشغيل والايقاف، خاصية المفتاح الزكي، التحكم في السرعات، بلوتوث، AUX، التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، نظام ترفيهي وصوتي، كاميرا 360 درجة، حساسات حركة. 

ام جي RX5 موديل 2023 

سعر السيارة ام جي RX5 موديل 2023 في السعودية 

 

الفئة الاولى STD ام جي RX5 موديل 2023 بقيمة قدرها 85,790 ريالا.

الفئة الثانية COM ام جي RX5 موديل 2023 بقيمة قدرها 91,080 ريالا.

الفئة الثالثة LUX ام جي RX5 موديل 2023 بقيمة قدرها 94,185 ريالا.

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