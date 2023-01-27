تبدأ من 53 ألف ريال.. أسعار إم جي 5 في السعودية |صور

استطاعت شركة ام جي الصينية أن تحتل مكانة مميزة داخل الأسواق العربية، ومنها السوق السعودي للسيارات، لما تقدمة من طرازات متنوعة، سواء من ناحية التصميم الخارجي، أو من القدرات الفنية، وتعد السيارة ام جي 5 من ابرز الإصدارات المقدمة من عائلة السيدان، والتي تبدأ بسعر 53.475 ريال سعودي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2023 في السعودية

ام جي 5

أسعار السيارة ام جي 5 موديل 2023 في السوق السعودي

تقدم الفئة الأولى STD بقيمة سعرية بلغت 53.475 ريال، ويبلغ سعر الفئة الثانية COM نحو 58.075 ريال، بينما يصل سعر الفئة الثالثة LUX كاملة التجهيزات إلى 65.435 ريال.

ام جي 5

تجهيزات السيارة ام جي 5 موديل 2023

دعمت السيارة ام جي 5 موديل 2023 بعلبة تروس أوتوماتيكية الحركة طراز CVT مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، مقترنة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ 112 حصانا، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ام جي 5

وحصلت السيارة ام جي 5 موديل 2023 على بعض التجهيزات ومنها، حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطة، وفتحة سقف كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقعد أمامي بخاصية التحكم الكهربائي، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس.

ام جي 5

وتضم السيا رة ام جي 5 موديل 2023 قفل مركزي للابواب، ومقاعد من الجلد، مع نظام صوتي ترفيهي، وزر تشغيل المحرك وايقافه مع بصمة لدخول السيارة، ومكيف هواء، وبلوتوث، ومدخل USB، ومكابح ABS و EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية للحماية.