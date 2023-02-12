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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طرح فئة جديدة من ام جي HS في مصر .. صور

ام جي HS BLACK EDITION
ام جي HS BLACK EDITION

تواصل شركة ام جي الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح فئة جديدة من النسخة MG HS، والتي تنتمي إلى طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث سميت تلك الفئة بـ BLACK EDITION ، لتحل بديلة للفئة LFC EDITION.

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 ام جي HS BLACK EDITION

وتقدم الفئة الجديدة ام جي HS BLACK EDITION بقيمة سعرية بلغت 875 الف جنيه، وابرز ما يميز تلك النسخة هو تداخل اللون الاسود، والذي ظهر بديلًا للعلامة التجارية ذات اللون الفضي، بالاضافة إلى الكثير من اللمسات التي قدمت سابقًا بتطعيمات من الكروم، لتصبح باللون الاسود المعدني، شملت ناحية المرايات والاقطاب الخاصة بالسقف، وحول مصابيح الضباب، إلى جانب الشبكة الامامية.

 

المواصفات الفنية للسيارة ام جي HS BLACK EDITION

 

مازالت السيارة ام جي HS BLACK EDITION تحتفظ بنفس القدرات الفنية الخاصة بالمحرك، حيث يأتي بسعة 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 7 نقلات.

 ام جي HS BLACK EDITION

وتعمل السيارة ام جي HS BLACK EDITION عبر تقنية الجر الامامي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى امكانية الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في فترة زمنية تستغرق 9.9 ثانية.

 

وتتوافر السيارة ام جي HS BLACK EDITION فتحة سقف بانوراما، ونظام رصد النقاط العمياء، والمحافظة على المسار، بالاضافة إلى مثبت سرعة، ومنظومة وسائد هوائية تصل إلى 6 AIRBAGS، إلى جانب نظام صتي ترفيهي، وشاشة تدعم التطبيقات الذكية، ومفتاح بصمة، ومقود حركة متعدد الوظائف.

 ام جي HS BLACK EDITION
ام جي Black Edition ام جي HS BLACK EDITION

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