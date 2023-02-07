عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أعلى فئة بـ 620 ألف جنيه.. سعر ام جى ZS| صور

سيارة ام جى ZS موديل
سيارة ام جى ZS موديل 2022 الصينية

تضم السوق المصرية للسيارات الجديدة باقة متنوعة من الإصدارات المختلفة موديل 2022، والتي تتميز باحتوائها علي العديد من المميزات والتكنولوجيات، منها شركة ام جي الصينية التي تقدم داخل سوق السيارات عدة فئات منها، السيدان، والكروس أوفر، والـ SUV متعددة الاستخدامات، ويفضل المواطنون الحصول على سيارات تناسب احتياجاتهم وأسرهم ومن تلك السيارات ام جى ZS موديل 2022.

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الصينية 

سعر إم جي HS موديل 2023 في عمان.. صور

تبدأ من 53 ألف ريال.. أسعار إم جي 5 في السعودية |صور

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الصينية 

محرك ام جى ZS موديل 2022

تمتلك سيارة  ام جى ZS محركا سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 119 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 وصولا إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود إلى 48 لترا.

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الصينية 

قياسات ام جى ZS موديل 2022

تأتي سيارة ام جى ZS بطول 4314 مم، وعرض 1809 مم، وارتفاع 1624 مم، وقاعدة العجلات 2585 مم، وحجم الحقيبة الخلفية 495 لترا.

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الصينية 

مواصفات ام جى ZS موديل 2022

تحتوي سيارة ام جى ZS علي العديد من التجهيزات منها، مرايات جانبية كهربائية، وفرش مقاعد من الجلد، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وتكيف، وريموت كنترول، ونظام صوتي بالأبواب الجانبية، وبلوتوث، وAUX، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، وUSB، وحساسات للاصطفاف، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وفرامل مانعه للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار، ومصابيح ضباب أمامية، و4 جنوط للكاوتش، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة.

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الصينية 

سعر سيارة ام جى ZS موديل 2022

الفئة الأولى تباع بسعر 579 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر 599 ألف جنيه.

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الصينية 

الفئة الثالثة تباع بسعر 619 ألف جنيه.

ام جي ام جي zs ام جي ZS 2022 الكروس اوفر السيدان اسعار السيارات الجديدة سيارات 2022 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

أعداد القتلى غير حقيقية.. تصريحات صادمة لـ الصحة العالمية بشأن زلزال تركيا

مرتضى منصور يفاجئ اتحاد الكرة بتحرك مباغت في أزمة قيد الصفقات.. تفاصيل

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

أقل درجة حرارة .. الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيء

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

بحد أقصى 15%.. زياد إضافية لأصحاب المعاشات بخلاف الأساسية| قريبا

موضوعات متعلقة

اركب سوزوكي فيتارا بـ 160 ألف جنيه| صور

سوق المستعمل| أودي A4 أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه

5 سيارات 2023 أقل من 15 ألف دينار كويتي ..صور

5 سيارات تخطت المليون جنيه في 2023| صور

تبدأ من 430 ألف جنيه.. 5 سيارات رينو متاحين في مصر.. صور

سيارة تعمل من دون وقود ولا كهرباء| اعرف سعرها

سعر لكزس NX موديل 2023 في السعودية| صور

فولكس فاجن ID.4 بطلة فيلم مارفل الأكشن القادم| فيديو

ترشيحاتنا

مجلس الصحفيين يناقش إجراءات الانتخابات ويعتمد لجنتى تحت التمرين والمشتغلين

صلاة بالنهار تفتح لها أبواب السماء وتعدل قيام الليل.. يغفلها الكثيرون

تعديل وزاري محدود في الحكومة الاتحادية بالإمارات

سفير بيرو في حوار لـ" صدى البلد": نتابع طفرة وفكر الرئيس السيسي في مشروعات البنية التحتية ونتعلم منها.. المناخ الاستثماري مشجع في مصر.. ننظم منتدى لرجال الأعمال قريبًا.. وهذه تطورات أزمتنا السياسية

اليوم.. قمة بين شباب الأهلي والزمالك في كأس مصر لليد

تحويلات مرورية لإستكمال مسار الأتوبيس الترددي بالدائري والقاهرة الجديدة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مصر.. أزمة منتصف العمر يتصدر نسب المشاهدة فى الخليج

قرد يلتقط سيلفي مع بلوجر مصرية شهيرة وزوجها في إندونيسيا

مشاهد كارثية| تحطم كافيهات ومطاعم رأس البر بسبب الأمواج

موجود في مطبخك.. مشروب شهير يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

فيديو

بعد زلزال تركيا.. هل تتعرض مصر لـ تسونامي/ فيديو جراف

تحدى الفراعنة .. محمد رمضان يثيرأزمة جديدة في مهرجان الأقصر

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ