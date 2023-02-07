أعلى فئة بـ 620 ألف جنيه.. سعر ام جى ZS| صور

تضم السوق المصرية للسيارات الجديدة باقة متنوعة من الإصدارات المختلفة موديل 2022، والتي تتميز باحتوائها علي العديد من المميزات والتكنولوجيات، منها شركة ام جي الصينية التي تقدم داخل سوق السيارات عدة فئات منها، السيدان، والكروس أوفر، والـ SUV متعددة الاستخدامات، ويفضل المواطنون الحصول على سيارات تناسب احتياجاتهم وأسرهم ومن تلك السيارات ام جى ZS موديل 2022.

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الصينية

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الصينية

محرك ام جى ZS موديل 2022

تمتلك سيارة ام جى ZS محركا سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 119 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 وصولا إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود إلى 48 لترا.

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الصينية

قياسات ام جى ZS موديل 2022

تأتي سيارة ام جى ZS بطول 4314 مم، وعرض 1809 مم، وارتفاع 1624 مم، وقاعدة العجلات 2585 مم، وحجم الحقيبة الخلفية 495 لترا.

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الصينية

مواصفات ام جى ZS موديل 2022

تحتوي سيارة ام جى ZS علي العديد من التجهيزات منها، مرايات جانبية كهربائية، وفرش مقاعد من الجلد، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، وتكيف، وريموت كنترول، ونظام صوتي بالأبواب الجانبية، وبلوتوث، وAUX، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، وUSB، وحساسات للاصطفاف، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وفرامل مانعه للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار، ومصابيح ضباب أمامية، و4 جنوط للكاوتش، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة.

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الصينية

سعر سيارة ام جى ZS موديل 2022

الفئة الأولى تباع بسعر 579 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر 599 ألف جنيه.

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الصينية

الفئة الثالثة تباع بسعر 619 ألف جنيه.