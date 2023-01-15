سعر إم جي RX5 بعد الزيادة الجديدة .. صور

استطاعت شركة تصنيع السيارات الصينية ام جي، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، حيث تقدم العديد من الطرازات المتنوعة سواء من فئة السيدان او الرياضية متعددة الاستخدام، مثل النسخة RX5 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الـSUV.

وتعتمد السيارة ام جي RX5 على تجهيزات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، يمكنه ضخ 169 حصانا، سعة 1500 سي سي، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات.

ام جي RX5

وتحتوي السيارة ام جي RX5 على الكثير من التجهيزات تتضمن، مرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، وخاصية الغلق المركزي، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس.

ام جي RX5

وتضم السيارة ام جي RX5 تجهيزات اخرى منها، فتحة سقف بانوراما، ومستشعرات ركن خلفية، وكاميرا للتحكم، مع مكابح ABS و EBD، ومثبت سرعة، ونظام متابعة ضغط الاطارات، وخاصية التوازن الالكتروني ESP، مع منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية.

ام جي RX5

ويمكن للسيارة ام جي RX5 من خلال القدرات الفنية أن تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة زمنية تستغرق 9.8 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة.

ام جي RX5

الاسعار الرسمية للسيارة ام جي RX5

تقدم الفئة الاولى من السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بسعر يبلغ 690 الف جنيه، و 720 ألف جنيه للفئة الثانية كاملة التجهيزات.