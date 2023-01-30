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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر إم جي HS موديل 2023 في عمان.. صور

ام جي HS
ام جي HS

تقدم شركة إم جي الصينية العديد من التصميمات الهيكلية والقدرات الفنية المنوعة في مجال تصنيع السيارات، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل فئة، ومن ين الطرازات القوية التي تدفع بها ام جي هي السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام HS.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة إم جي HS موديل 2023 وأبرز مواصفاتىها في السوق العماني.

 ام جي HS

وتنطلق السيارة ام جي HS موديل 2023 داخل السوق العماني عبر فئتين من التجهيزات مع سعر يبدأ من 8.300 ريال، بينما تعمد على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يمكنه إنتاج قوة اجمالية قدرها 231 حصان.

 ام جي HS

وينتج محرك السيارة ام جي HS موديل 2023 عزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكية الأداء بتقنية الدفع الكلي للعجلات، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة، بينما تتمتع السيارة بجنوط رياضية أنيقة، مع ابعاد هيكلية بلغت 4.574 م للطول، و 1.876 م للعرض.

 ام جي HS

وترتكز السيارة ام جي HS موديل 2023 على قاعدة عجلات بطول 2.720 م، مع ارتفاع يقدر بـ 1.685 م، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، ومصابيح LED، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية، وفتحة سقف بانوراما، إلى جانب حزمة من وسائل التحكم والرفاهية، وبرامج الحماية.

 ام جي HS

سعر السيارة ام جي HS موديل 2023 في السوق العماني

الفئة الأولى أم جي HS موديل 2023 بسعر 8.300 ريال.

الفئة الثانية أم جي HS موديل 2023 بسعر 9.900 ريال.

 ام جي HS
ام جي سعر السيارة ام جي HS أم جي HS سعر السيارة ام جي HS موديل 2023 السوق العماني

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