شيفروليه أوبترا 2023 كسر زيرو "كاملة" أوتوماتيك .. اعرف سعرها

تنتشر بالسوق المصري الكثير من السيارات التي تحمل مفهوم "كسر الزيرو"، ومن بين هذه الطرازات ظهرت النسخة الشهيرة شيفروليه اوبترا 2023 للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، وذلك بعد ان خاضت مسافة إجمالية قدرها 1000 كيلومتر فقط.

وتنتمي السيارة شيفروليه اوبترا 2023 إلى فئة السيدان، وتعد واحدة من اشهر السيارات المقدمة بالسوق المصري، والتي تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بالاضافة إلى حزمة من التقنيات الفنية والتجهيزات، ومنها، فتحة سقف، ومرايات كهربائية، وجنوط رياضية، وزجاج خلفي ملون.

شيفروليه اوبترا 2023

وتحتوي السيارة شيفروليه اوبترا 2023 على زجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومدخل AUX وUSB، بالاضافة إلى خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، ووسائد هوائية للحماية AIRBAGS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وانذار، وقفل مركزي.

شيفروليه اوبترا 2023

وظهرت السيارة شيفروليه اوبترا 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بحالة الفبريكا من الخارج والداخل، مع طلاء باللون الازرق الداكن، مقصورة تدل على حالة ممتازة للسيارة، وزودت السيارة بمستشعرات حركة خلفية لسهولة الاصطفاف، مع اشارات ضوئية للمرايات الجانبية.

شيفروليه اوبترا 2023

وتأتي السيارة شيفروليه اوبترا 2023 بقدرات فنية قياسية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات، 1500 سي سي، يمكنه انتاج 110 حصان، و146 نيوتن متر من عزم الدوران، وعلبة تروس أوتوماتيكية سداسية السرعات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 170 كم/س، و13.2 ثانية للتسارع من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر.

سعر شيفروليه اوبترا 2023 "كسر زيرو"

تقدم السيارة شيفروليه اوبترا 2023 عبر الانترنت بحالة كسر الزيرو بسعر يبلغ 675 الف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي للسيارة نحو 541.500 جنيه، اي بفارق يقترب من 133 الف جنيه.