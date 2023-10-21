شيفروليه اوبترا موديل 2023 .. اعرف بكام ؟

استطاعت السيارة شيفروليه اوبترا، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري لسنوات طويلة، وصولاً إلى موديلات 2023، التي يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات، وباطلالة السيدان الشهيرة، إلى جانب حزمة من التقنيات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات شيفروليه اوبترا 2023 في مصر

شيفروليه اوبترا 2023

مواصفات شيفروليه اوبترا 2023

تستخدم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، متصل بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية 110 حصان، و146 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

شيفروليه اوبترا 2023

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 170 كم/س، مع القدرة على الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 13.2 ثانية، بالاضافة إلى نسبة استهلاك للبنزين قدرها 7.3 لترات/100 كيلومتر.

تضم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 عجلة قيادة باور، مكيف هواء، انذار مانع للسرقة، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، ريموت كنترول للتحكم عن بعد، سنتر لوك، نظام ترفيهي صوتي مع مدخل AUX، بالاضافة إلى مخرج USB، وزجاج خلفي ملون.

شيفروليه اوبترا 2023

وزودت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 بجنوط، ومصابيح ضباب، حساسات ركن، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية بعدد 2، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 4597 مم للطول، و1736 مم للعرض، وبارتفاع 1462 مم، و173 مم لارتفاع السيارة عن الارض.

شيفروليه اوبترا 2023

سعر شيفروليه اوبترا موديل 2023 الرسمي في مصر

تقدم شيفروليه اوبترا موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 541.500 جنيه، وعبر فئة واحدة من التجهيزات.