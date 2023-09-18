عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيفروليه كابتيفا العائلية في مصر .. بـ 7 مقاعد

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

تطرح شركة شيفروليه عملاقة تصنيع السيارات، عددا من الفئات للنسخة الشهيرة كابتيفا والتي تنتمي إلى طرازات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ومنها فئة الـ 7 مقاعد العائلية، والتي تحظى بمساحة داخلية رحبة إلى جانب القدرات الفنية والتقنية التي تتمتع بها.

أقل سعر للزيرو .. سيارة أوتوماتيك موديل 2023 "يابانية"

أقل سعر لـ بيجو 3008 موديل 2023

أقل سعر سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر

أرخص SUV تقدمها BMW في مصر موديل 2024 .. اعرف سعرها

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة في مصر، وأهم مواصفاتها الفنية.

شيفروليه كابتيفا

الابعاد الهيكلية للسيارة

 

  • الطول 4655 مم.
  • العرض 1835 مم.
  • الارتفاع 1835 مم.
  • قاعدة العجلات 2750 مم.
  • ارتفاع الخلوص الأرضي 185 مم.
  • حجم حقيبة التخزين 1051 لتر.
  • خزان وقود سعة 52 لتر.
شيفروليه كابتيفا

تضم السيارة شيفروليه كابتيفا شاشة عرض داخلية تدعم الهواتف الذكية، ومكيف هواء أوتوماتيك مع شاشة للتحكم، ونظام ترفيهي وصتي يصل لـ 6 مكبرات، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية، كاميرا للتحكم، وفرامل يد الكترونية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وبلوتوث، وحزمة من أنظمة المكابح والمساعدة، مع وسائد هوائية AIRBAGS للحماية.

شيفروليه كابتيفا

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه كابتيفا

 

  • محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1500 CC تيربو.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.
  • القوة الاجمالية 148 حصان.
  • العزم الأقصى للدوران 255 نيوتن/متر.
  • نوع الجر أمامي.
  • استهلاك وقود 7.5 لتر/100 كيلومتر.
شيفروليه كابتيفا

سعر شيفروليه كابتيفا العائلية في مصر 

 

تقدم فئة الـ 7 مقاعدة العائلية من السيارة شيفروليه كابتيفا بقيمة قدرها مليون و109.990 جنيها، بينما تبدأ أسعار السيارة بنسبة الـ 5 مقاعد بسعر رسمي يبلغ 979.990 جنيها حتى مليون و89.990 جنيها.

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا شيفروليه كابتيفا سعر السيارة شيفروليه كابتيفا SUV سعر شيفروليه كابتيفا سعر شيفروليه كابتيفا الجديدة سعر شيفروليه كابتيفا العائلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

إصابة الصفقة الجديدة| ضربة موجعة لـ الأهلي قبل لقاء المصري

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

موضوعات متعلقة

اركب عربية كوري بـ 120 ألف جنيه

أقل سعر للزيرو .. سيارة أوتوماتيك موديل 2023 "يابانية"

مين أحسن .. أوبل جراند لاند ولا سوزوكي جراند فيتارا

أرخص سعر سيارة اوروبية موديل 2023 في مصر

لو معاك نصف مليون جنيه.. 5 سيارات سيدان زيرو

أقل سعر سيارة أوتوماتيك موديل 2024 في مصر

فرصة.. بـ 270 ألف جنيه ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك

أسرع 5 سيارات تقدمها فيراري في السعودية .. صور

ترشيحاتنا

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

بيان شديد اللهجة من السعودية بشأن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

مصر تصدر 7.5 مليون طن حاصلات زراعية بـ 3.5 مليار دولار.. تفاصيل

طلعت عبدالقوي: السيسي أكثر من يدعم العمل الأهلي

أسرار اسم الله الرحيم.. معناه وفضل الدعاء به لقضاء الحوائج

سعر شيفروليه كابتيفا العائلية في مصر .. بـ 7 مقاعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. عبير صبري تثير الجدل بجمالها

وداعا أشرف مصيلحي.. معلومات صادمة عن مرضه

وداعًا الفنان أشرف مصلحي.. سبب الوفاة وتفاصيل اللحظات الأخيرة وموعد ومكان الجنازة

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ