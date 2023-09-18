سعر شيفروليه كابتيفا العائلية في مصر .. بـ 7 مقاعد

تطرح شركة شيفروليه عملاقة تصنيع السيارات، عددا من الفئات للنسخة الشهيرة كابتيفا والتي تنتمي إلى طرازات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ومنها فئة الـ 7 مقاعد العائلية، والتي تحظى بمساحة داخلية رحبة إلى جانب القدرات الفنية والتقنية التي تتمتع بها.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة في مصر، وأهم مواصفاتها الفنية.

شيفروليه كابتيفا

الابعاد الهيكلية للسيارة

الطول 4655 مم.

العرض 1835 مم.

الارتفاع 1835 مم.

قاعدة العجلات 2750 مم.

ارتفاع الخلوص الأرضي 185 مم.

حجم حقيبة التخزين 1051 لتر.

خزان وقود سعة 52 لتر.

شيفروليه كابتيفا

تضم السيارة شيفروليه كابتيفا شاشة عرض داخلية تدعم الهواتف الذكية، ومكيف هواء أوتوماتيك مع شاشة للتحكم، ونظام ترفيهي وصتي يصل لـ 6 مكبرات، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية، كاميرا للتحكم، وفرامل يد الكترونية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وبلوتوث، وحزمة من أنظمة المكابح والمساعدة، مع وسائد هوائية AIRBAGS للحماية.

شيفروليه كابتيفا

القدرات الفنية للسيارة شيفروليه كابتيفا

محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر.

سعة 1500 CC تيربو.

ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

القوة الاجمالية 148 حصان.

العزم الأقصى للدوران 255 نيوتن/متر.

نوع الجر أمامي.

استهلاك وقود 7.5 لتر/100 كيلومتر.

شيفروليه كابتيفا

سعر شيفروليه كابتيفا العائلية في مصر

تقدم فئة الـ 7 مقاعدة العائلية من السيارة شيفروليه كابتيفا بقيمة قدرها مليون و109.990 جنيها، بينما تبدأ أسعار السيارة بنسبة الـ 5 مقاعد بسعر رسمي يبلغ 979.990 جنيها حتى مليون و89.990 جنيها.