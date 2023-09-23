للأيد الشقيانة.. سعر شيفروليه الدبابة موديل 2024

شهدت السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 حالة مكن الاستقرار، حيث مازالت تقدم الفئة الاولى بسعر رسمي يبلغ 622 الف جنيه، وتعد هذه النسخة من اشهر اصدارات البيك اب داخل الشارع المصري، لما تمتلكه من قدرات فنية قوية، وصندوق خلفي متعدد الاغراض.

تستمد السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 2499 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 79 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 176 نيوتن/متر عند 3900 دورة في الدقيقة، وناقل سرعات يدوي مانيوال.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

وتضم السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 نظام فرامل LSPV، ومصابيح هالوجين، بالاضافة إلى مصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، وبعد التجهيزات تتضمن، عدد 2 سماعة، وراديو كاسيت مع مخرج AUX، ومشغل اسطوانات، وعجلة قيادة باور ستيرنج، ومكيف هواء يدوي ساخن وبارد.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

وتأتي قياسات الصندوق الخلفي للسيارة بنسبة طول بلغت 2300 مم، و1700 مم للعرض، وبارتفاع 380 مم، وتأتي السيارة بكامل حمولتها بوزن اجمالي يصل إلى 2700 كيلوجرام، وتضم السيارة شبكة أمامية كبيرة الحجم ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

سعر شيفروليه الدبابة موديل 2024 الرسمي في مصر

الفئة الاولى شيفروليه الدبابة موديل 2024 "صندوق" بسعر 622 الف جنيه.

الفئة الثانية شيفروليه الدبابة موديل 2024 "صندوق واكسسوارات" بسعر 630.800 جنيه.

الفئة الثالثة شيفروليه الدبابة موديل 2024 "مكيف هواء" بسعر 673.500 جنيه.

الفئة الرابعة شيفروليه الدبابة موديل 2024 كاملة الاكسسوارات والتجهيزات بسعر 682.300 جنيه.