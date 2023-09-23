عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للأيد الشقيانة.. سعر شيفروليه الدبابة موديل 2024

شيفروليه الدبابة
شيفروليه الدبابة موديل 2024

شهدت السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 حالة مكن الاستقرار، حيث مازالت تقدم الفئة الاولى بسعر رسمي يبلغ 622 الف جنيه، وتعد هذه النسخة من اشهر اصدارات البيك اب داخل الشارع المصري، لما تمتلكه من قدرات فنية قوية، وصندوق خلفي متعدد الاغراض.

اشتر شيفروليه أوبترا 2023 بأرخص سعر في مصر .. صور

السعر الرسمي لـ شيفروليه كابتيفا وبعد الاوفر برايس.. تفاصيل

تستمد السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 2499 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 79 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 176 نيوتن/متر عند 3900 دورة في الدقيقة، وناقل سرعات يدوي مانيوال.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

وتضم السيارة شيفروليه الدبابة موديل 2024 نظام فرامل LSPV، ومصابيح هالوجين، بالاضافة إلى مصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، وبعد التجهيزات تتضمن، عدد 2 سماعة، وراديو كاسيت مع مخرج AUX، ومشغل اسطوانات، وعجلة قيادة باور ستيرنج، ومكيف هواء يدوي ساخن وبارد.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

وتأتي قياسات الصندوق الخلفي للسيارة بنسبة طول بلغت 2300 مم، و1700 مم للعرض، وبارتفاع 380 مم، وتأتي السيارة بكامل حمولتها بوزن اجمالي يصل إلى 2700 كيلوجرام، وتضم السيارة شبكة أمامية كبيرة الحجم ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع.

شيفروليه الدبابة موديل 2024

سعر شيفروليه الدبابة موديل 2024 الرسمي في مصر 

 

  • الفئة الاولى شيفروليه الدبابة موديل 2024 "صندوق" بسعر 622 الف جنيه.
  • الفئة الثانية شيفروليه الدبابة موديل 2024 "صندوق واكسسوارات" بسعر 630.800 جنيه.
  • الفئة الثالثة شيفروليه الدبابة موديل 2024 "مكيف هواء" بسعر 673.500 جنيه.
  • الفئة الرابعة شيفروليه الدبابة موديل 2024 كاملة الاكسسوارات والتجهيزات بسعر 682.300 جنيه.
شيفروليه الدبابة موديل 2024
شيفروليه الدبابة تقنية الفار سعر شيفروليه الدبابة موديل 2024 سعر شيفروليه الدبابة موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

اليوم بداية الخريف| أمطار غزيرة وسيول تنتظر البلاد في فصل التقلبات الجوية

الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

موضوعات متعلقة

7 راكب.. بأفضل سعر للزيرو "سوزوكي ارتيجا" الجديدة

5 سيارات يابانية في مصر تبدأ من 400 الف جنيه.. صور

بـ 180 ألف جنيه.. اركب سيارة هاتشباك من هيونداي

شيري تكشف عن تيجو 7 برو الجديدة بهذا السعر.. صور

تبدأ من 485 ألف جنيه.. كيا راي الكهربائية الجديدة| صور

تويوتا تقدم C-HR موديل 2024 الجديدة.. صور

أقوى 5 سيارات دفع رباعي في السوق السعودية موديل 2023 .. صور

فيات تطرح سيارتها الكهربائية النسخة «600» بهذه المواصفات .. صور

ترشيحاتنا

ماذا حدث أمام منزل المستشار معتز خفاجي قبل 8 سنوات|تفاصيل صادمة

الصحة: مصر زادات 25 مليون نسمة خلال 13 عاما

رحيل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما

انتخابات الزمالك تدخل مرحلة المحاكم| استبعاد مرشحين.. وطعن على "جعفر" و"لبيب"

مفتي روسيا الاتحادية يطلب من مصر تدريب وتأهيل أئمة بلاده

استقبال حار.. كواليس زيارة الملك تشارلز وكاميلا لبوردو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

أتغير قبل المباراة بيوم| تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي.. وهذا ما حدث بالكواليس

فيديو

المطربة المنتقبة تنشد على نغمات الشعبي وزوجها يستفز الجمهور

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ