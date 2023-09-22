عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتر شيفروليه أوبترا 2023 بأرخص سعر في مصر .. صور

شيفروليه اوبترا
شيفروليه اوبترا

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا من أرخص السيارات المقدمة في السوق المصرية، بين موديلات 2023 والتي تنتمي إلى عائلية السيدان، ويتم طرحها في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

سعر أرخص سيارة عائلية زيرو في مصر.. صور

أرخص MG زيرو في مصر .. تباع بهذا السعر

أقل من سعرها بـ 105 آلاف جنيه.. اشتري هيونداي النترا HD موديل 2024

أقل سعر في مصر.. تشتري BYD F3 ولا شيري اريزو 5 موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات السيارة شيفروليه اوبترا 2023 في مصر

شيفروليه اوبترا 

تحتوي السيارة شيفروليه اوبترا على مرايات كهربائية جانبية، قفل مركزي، ريموت للتحكم، حساسات حركة خلفية، جنوط 15 بوصة، مقابض للابواب بنفس لون الطلاء الخارجي للسيارة، مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات.

شيفروليه اوبترا 

وتضم شيفروليه اوبترا بلوتوث، ومدخل AUX وCD، وUSB، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وفتحة سقف، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

 

محرك السيارة شيفروليه اوبترا 

 

  • محرك 4 سلندر.
  • 1500 CC.
  • قوة 110 حصان.
  • 147 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • جر أمامي.
  • 6 سرعات.
  • تسارع من 0 لـ 100 في 13.2 ثانية.
  • استهلاك وقود 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.
شيفروليه اوبترا 

أبعاد السيارة شيفروليه أوبترا 

 

  • طول 4597 مم.
  • عرض 1736 مم.
  • ارتفاع 1462 مم.
  • ارتفاع عن الارض 173 مم.
  • سعة تخزين 410 لتر.
  • سعة خزان وقود 54 لتر.
  • قاعدة عجلات 2640 مم.

 

شيفروليه اوبترا 

سعر شيفروليه اوبترا الرسمي موديل 2023 في مصر

 

لم تشهد السيارة شيفروليه اوبترا أي تغيرات في أسعارها الرسمية لموديلات 2023، حيث يتم طرحها بقيمة سعرية بلغت 541.500 جنيه.

شيفروليه اوبترا تقنية الفيديو سعر شيفروليه أوبترا موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

تختار مين .. كيا اكسيد ولا سوزوكي فرونكس 2024

سعر كيا جراند سيراتو موديل 2024 في مصر .. صور

130 ألف جنيه .. اشترِ فولكس فاجن بولو "هاتشباك"

5 سيارات SUV صينية "جديدة" تبدأ من 600 ألف جنيه

سعر أرخص سيارة عائلية زيرو في مصر.. صور

أقل من سعرها بـ 105 آلاف جنيه.. اشتري هيونداي النترا HD موديل 2024

سعر دونج فنج اى 70 برو الكهربائية في مصر.. انسى البنزين

أقل سعر في مصر.. تشتري BYD F3 ولا شيري اريزو 5 موديل 2024

ترشيحاتنا

استثنائي.. عبدالله السعيد يفك الشراكة مع نجم الترسانة بهدافي الدوري التاريخيين

حدث تاريخي.. مجلس النواب الهندي يصوت علي تخصيص ثلث مقاعده للنساء

بعد واشنطن... زيلينسكي في أول زيارة إلى كندا لحشد الدعم لأوكرانيا

كوريا الجنوبية تقر قوانين جديدة لحماية المعلمين من أولياء الأمور والطلاب

ماما تعبانة.. تصرف غريب لأوسوريو ليلة مباراة الزمالك وبيراميدز| تفاصيل

مفتي الجمهورية: يجب الاجتهاد لإصدار الحكم الشرعي في الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور تكشف عن ملابس سلمى الجابري قبل فوزها بملكة جمال مصر| شاهد

شافت الموت| ماذا حدث للفنانة منة بدر تيسير.. وتفاصيل احتجازها بالمستشفى

أوفر وأرخص.. طريقة عمل دبس الرمان في البيت

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ