اشتر شيفروليه أوبترا 2023 بأرخص سعر في مصر .. صور

تعتبر السيارة شيفروليه اوبترا من أرخص السيارات المقدمة في السوق المصرية، بين موديلات 2023 والتي تنتمي إلى عائلية السيدان، ويتم طرحها في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات السيارة شيفروليه اوبترا 2023 في مصر

شيفروليه اوبترا

تحتوي السيارة شيفروليه اوبترا على مرايات كهربائية جانبية، قفل مركزي، ريموت للتحكم، حساسات حركة خلفية، جنوط 15 بوصة، مقابض للابواب بنفس لون الطلاء الخارجي للسيارة، مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات.

شيفروليه اوبترا

وتضم شيفروليه اوبترا بلوتوث، ومدخل AUX وCD، وUSB، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وفتحة سقف، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

محرك السيارة شيفروليه اوبترا

محرك 4 سلندر.

1500 CC.

قوة 110 حصان.

147 نيوتن متر من عزم الدوران.

ناقل حركة أوتوماتيك.

جر أمامي.

6 سرعات.

تسارع من 0 لـ 100 في 13.2 ثانية.

استهلاك وقود 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

شيفروليه اوبترا

أبعاد السيارة شيفروليه أوبترا

طول 4597 مم.

عرض 1736 مم.

ارتفاع 1462 مم.

ارتفاع عن الارض 173 مم.

سعة تخزين 410 لتر.

سعة خزان وقود 54 لتر.

قاعدة عجلات 2640 مم.

شيفروليه اوبترا

سعر شيفروليه اوبترا الرسمي موديل 2023 في مصر

لم تشهد السيارة شيفروليه اوبترا أي تغيرات في أسعارها الرسمية لموديلات 2023، حيث يتم طرحها بقيمة سعرية بلغت 541.500 جنيه.