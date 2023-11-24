تبدأ من 547 ألف جنيه.. أرخص سيارة نيسان صني 2024

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2024، من 547,400 جنيه وحتى 613,000 جنيه للفئة عالية التجهيزات، ويتم تقديم السيارة بالسوق المصري، عبر 4 فئات من التجهيزات، الأولى ذات ناقل سرعات مانيوال، والفئات الأخرى تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء.

وتستخدم جميع الفئات المقدمة من هذه السيارة، محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 108 حصان، و134 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س، ومعدل تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12.5 ثانية.

نيسان صني 2024

وتحتوي نيسان صني 2024 على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي مع مدخل AUX وCD، بالإضافة إلى سنتر لوك، ريموت تحكم، إمكانية فتح حقيبة التخزين وتانك البنزين من الداخل، حقيبة خلفية سعة 490 لتر، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، مصابيح نهارية.

نيسان صني 2024

وتضم الفئات عالية التجهيز، جنوط، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، سبويرل خلفي، عدادات ثنائية، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، كاميرا خلفية، وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف.

نيسان صني 2024

وتحتوي السيارة نيسان صني 2024 على حزمة من تقنيات الحماية ومنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، بالإضافة إلى عدد 2 من الوسائد الهوائية بالناحية الأمامية.

نيسان صني 2024

أسعار السيارة نيسان صني 2024 الرسمية في مصر

اول فئة نيسان صني 2024 بسعر 547,400 جنيه.

ثاني فئة نيسان صني 2024 بسعر 578,500 جنيه.

ثالث فئة نيسان صني 2024 بسعر 599,000 جنيه.

رابع فئة نيسان صني 2024 بسعر 613,000 جنيه.