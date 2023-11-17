أرخص سيارة "فان" في مصر "شينراي X30" بهذا السعر

تعتبر السيارة شينراي X30 من أرخص سيارات الفان الصينية التي تتوافر في السوق المصري، حيث يتم تقديمها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، إضافة إلى تمتعها بمساحة داخلية تتسم بالرحابة، تصل إلى 7 مقاعد، وباقة من التقنيات ووسائل الرفاهية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة شينراي X30 في السوق المصري

شينراي X30

تضم السيارة شينراي X30 جنوط رياضية قياسها 14 بوصة، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح حادة الشكل، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، مع مرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، وزجاج خلفي وجانبي مظلل.

القدرات الفنية للسيارة شينراي X30

تحتوي السيارة شينراي X30 على محرك 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 108 حصانا، و135 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات مكون من 5 نقلات.

شينراي X30

ابعاد السيارة شينراي X30

الطول الكلي 4200 مم.

العرض الكلي 1680 مم.

الارتفاع الكلي 1930 مم.

طول قاعدة العجلات 2700 مم.

تجهيزات السيارة شينراي X30

تأتي السيارة شينراي X30 بعدد من التجهيزات ومنها، قفل مركزي للابواب، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس قياسها 7 بوصة، كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، عجلة قيادة قابلة للامالة، زجاج كهربائي بالناحية الامامية، اضاءة داخلية.

شينراي X30

سعر السيارة شينراي X30 في السوق المصري

تقدم السيارة شينراي X30 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي يبلغ 410 الف جنيه، بعد أن سعرها السابق 320 الف جنيه.