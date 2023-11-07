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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة كهربائية "مكشوفة" في العالم.. كم يبلغ سعرها؟

وولينغ ميني إي في
وولينغ ميني إي في كابريو الكهربائية

استطاعت السيارات الكهربائية أن تحقق شعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية، باختلاف أشكالها وأنواعها وعلاماتها التجارية، ويبدو أن الصانع الصيني على موعد جديد من خطف الانظار، بعد ظهور النسخة وولينغ ميني إي في كابريو ذات السقف المكشوف.

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وولينغ ميني إي في كابريو الكهربائية 

وتعد السيارة وولينغ ميني إي في كابريو أرخص سيارة بسقف مكشوف حول العالم، تعتمد على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية، وتأتي السيارة بتصميم خارجي أنيق مع مفوم ثنائي الابواب وبحجم صغير، بالاضافة إلى وجود مصابيح حادة المظهر، وجنوط قطرها 12 إنش.

وولينغ ميني إي في كابريو الكهربائية 

وتظهر السيارة وولينغ ميني إي في كابريو الكهربائية، بمجموعة من حساسات الحركة الخلفية، وسقف قابل للطي، مع مكيف هواء داخلي، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مقاعد ذات اطلالة رياضية، واشارة STOP خلفية، وشاشة لقراءة البيانات.

وولينغ ميني إي في كابريو الكهربائية 

وتعتمد السيارة وولينغ ميني إي في كابريو على محرك كهربائي مثبت بالناحية الخلفية، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 40 حصانا، و110 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى بطارية بقوة 26.5 كيلووات في الساعة.

وولينغ ميني إي في كابريو الكهربائية 

سعر السيارة وولينغ ميني إي في كابريو الكهربائية 

تقدم السيارة وولينغ ميني إي في كابريو الكهربائية بسعر يبدأ من 14 الف دولار امريكي، أي بقيمة قدرها 434 الف جنيه فيما يعادلها بالعملة المصرية.

وولينغ ميني إي في كابريو الكهربائية 
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