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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات يقدمها الصانع الصيني في مصر .. تبدأ من 490 ألف جنيه

ارخص 5 سيارات يقدمها
ارخص 5 سيارات يقدمها الصانع الصيني 

يقدم السوق المصري العديد من السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة محليًا، نسبة إلى تنوعها، واسعارها المناسبة، بالاضافة إلى القدرات الفنية والتجهيزات الخاصة بكل فئة وعلامة تجارية، إلى جانب التنوع الهيكلي بين السيدان والهاتشباك والرياضية، والكروس اوفر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات يقدمها الصانع الصيني في مصر

ارخص 5 سيارات يقدمها الصانع الصيني 

1 - بي واي دي F3 2024 

 

تحتوي السيارة بي واي دي F3 على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يضخ 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى متوسط استهلاك من الوقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تعتمد في قدرات الحركة على ناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات، واخر أوتوماتيكي الحركة للفئة الثانية.

 

زودت بي واي دي F3 2024 بمكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وقفل مركزي "سنتر لوك"، ونظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء يدوي، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS.

 

اسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 

 

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بين 490 الف و590 الف جنيه. 

ارخص 5 سيارات يقدمها الصانع الصيني 

2 - شيري اريزو 5 موديل 2024 

 

تحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 على ناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى، بينما تستمد الفئة الثانية والثالثة أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT، وتعتمد جميع الفئات على تقنية الدفع الامامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، بقوة اجمالية قدرها 114 حصان عند 6150 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 141 نيوتن متر لكل 3800 دورة في الدقيقة.

 

وزودت شيري اريزو 5 موديل 2024 بالعديد من التجهيزات مثل شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، ونظام ترفيهي صوتي، وسنتر لوك، مع 4 زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز، إلى جانب حساسات ركن خلفية، وكاميرا.

 

وتعتمد شيري اريزو 5 موديل 2024 على انذار للتحذير من تخطي السرعات، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية بعدد 2 AIRBAGS، وخاصية المساعدة على الثبات، ومانع للسرقة ايموبليزر.

 

اسعار شيري اريزو 5 موديل 2024

 

الفئة الأولى مانيوال شيري اريزو 5 موديل 2024 بسعر 535 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2024 بسعر 580  ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2024 بسعر 605 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات يقدمها الصانع الصيني 

3 - جاك JS2 موديل 2024      

 

تعتمد السيارة جاك JS2 على محرك باعي الأسطوانات "4 سلندر" سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 113 حصانا، و146 نيوتن متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT.

 

وتحتوي السيارة على مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وقفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي، مع مقصورة داخلية عصرية، بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساسات للركن، ومرايات جانبية كهربائية.

 

وتعتمد السيارة على نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام المساعدة على خوض المرتفعات، ومتابعة ضغط الإطارات، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

 

سعر السيارة جاك JS2 موديل 2024  

 

تقدم جاك JS2 موديل 2024 في مصر بسعر 679,900 جنيه.

ارخص 5 سيارات يقدمها الصانع الصيني 

4 - جيلي GX PRO موديل 2024 

 

زودت GX3 PRO بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات، متصل بمحرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 103 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 

وتحتوي جيلي GX PRO موديل 2024 على زر تشغيل وايقاف المحرك، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، بلوتوث، نظام التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، نظام صوتي ترفيهي من 6 مكبرات، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح.

 

وتضم جيلي GX PRO موديل 2024 فتحة سقف، ونظام حماية يتضمن فرامل ABS و EBD، ونظام ESP، ومانع السرقة، ووسائد هوائية AIRBAGS، و حساسات ركن، كاميرا، جنوط رياضية 16 بوصة، اضاءة نهارية LED، ومصابيح خلفية تعمل بنفس التقنية، مرايات جانبية كهربائية.

 

سعر السيارة جيلي GX PRO موديل 2024

 

يبلغ سعر السيارة جيلي GX PRO موديل 2024 نحو 749,900 جنيه.

ارخص 5 سيارات يقدمها الصانع الصيني 

5 - شيري تيجو 3 موديل 2024 

 

تحتوي شيري تيجو 3 موديل 2024 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية، و نظام الثبات الالكتروني، بالاضافة إلى نظام إيموبليزر ضد السرقة، وانذار، ومرايات كهربائية جانبية، وحساسات ركن، ومثبت سرعة.

 

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 كاميرا خلفية، شاشة تعمل باللمس، مكيف هواء، نظام موسيقي ترفيهي، فتحة سقف كهربائية، محرك رباعي الاسطوانات، 1600 سي سي، بقوة 125 حصان، و160 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

 

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024

 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 720 الف جنيه.

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