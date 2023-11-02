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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لأرخص سيارة تقدمها هيونداي في مصر .. صور

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB

تقدم السيارة هيونداي اكسنت RB بأسعار جديدة داخل السوق المصري، حيث شهدت زيادة إجمالية بقيمة قدرها 30 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة، وعلى الرغم من ذلك تظل هذه النسخة هي الارخص سعرا من إصدارات هيونداي المطروحة محليًا بين موديلات 2024.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الجديدة للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 في السوق المصري، بالاضافة إلى أبرز مواصفاتها الفنية.

هيونداي اكسنت RB

تضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 “مكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي للابواب، وناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات لجميع الفئات”، بينما تحتوي السيارة على تجهيزات اخرى تتضمن، فتحة سقف كهربائية، حساسات ركن، كاميرا، شاشة تعمل باللمس، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وسائد حماية AIRBAGS، فرامل ABS.

هيونداي اكسنت RB

وتعتمد هيونداي اكسنت RB موديل 2024 على قدرات فنية تتضمن محركا رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 125 حصانا، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى زمن تسارع يبلغ 11.1 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 185 كيلومترا في الساعة.

هيونداي اكسنت RB

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 في السوق المصري

 

الفئة الأولى هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 630 ألف جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 640 ألف جنيه بدلاً من 610 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 655 ألف جنيه بدلاً من 625 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 670  ألف جنيه بدلاً من 640  ألف جنيه.

الفئة الخامسة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بسعر 680  ألف جنيه بدلاً من 650  ألف جنيه.

هيونداي اكسنت RB
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