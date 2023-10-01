فرق 100 ألف جنيه .. سعر هيونداي أكسنت RB في مبادرة الإحلال

تباع السيارة هيونداي أكسنت RB داخل مبادرة إحلال السيارات بسعر يبدأ من 484.970 جنيه، بينما يبلغ سعرها الرسمي لموديلات 2024 المطروحة محليًا نحو 585 ألف جنيه، أي بفارق يبلغ 100 ألف جنيه، وهو ما ينطق على جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة،والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB في مبادرة احلال السيارات، وسعرها الرسمي أيضا خارج المبادرة، واستعراض أبرز المواصفات الفنية.

هيونداي اكسنت RB

مواصفات السيارة هيونداي أكسنت RB

محرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات.

قوة إجمالية قدرها 125 حصانا.

156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

ناقل سرعات اوتوماتيك 4 غيار.

السيارة تعمل عبر تقنية الدفع الامامي.

تستهلك نحو 6.5 لتر من الوقود عندما تقطع 100 كيلومتر.

السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر/س.

تستغرق 11.1 ثانية وصولاً من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/س.

هيونداي اكسنت RB

سعر السيارة هيونداي اكسنت RB في مبادرة الاحلال

الفئة الاولى بسعر 484.970 جنيه.

الفئة الثانية جاءت بقيمة قدرها 494.970 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة اجمالية بلغت 509.970 جنيه.

الفئة الرابعة بلغت قيمتها 524.970 جنيه للفئة الرابعة.

الفئة الخامسة كاملة التجهيزات بسعر 534.970 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB 2024 خارج المبادرة

الفئة الأولى بسعر 585.000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 595.000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 610.000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 625.000 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 635.000 جنيه.