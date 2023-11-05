عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات سيدان "زيرو" في مصر .. صور

ارخص 5 سيارات سيدان
ارخص 5 سيارات سيدان "زيرو"

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية، والتصميمات الهندسية بين الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة، ونقطة مهمة في عملية الشراء وهي السعر.

بـ 90 الف جنيه .. اركب ارخص سيارة من هيونداي

أرخص 5 سيارات يقدمها الصانع الصيني في مصر .. تبدأ من 490 ألف جنيه

أرخص سيارة رياضية من جيلي بعد الزيادة الجديدة.. صور

أرخص سيارة أوتوماتيك مستعملة في مصر

بـ 365 ألف جنيه .. أرخص سيارة يابانية "زيرو" في مصر

أرخص سيارة عائلية مستعملة من تويوتا.. اعرف سعرها

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات سيدان "زيرو" في مصر.

ارخص 5 سيارات سيدان "زيرو" 

1 - شيفروليه اوبترا 2023

 

تضم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، متصل بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية 110 حصان، و146 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 

وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 170 كم/س، مع القدرة على الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 13.2 ثانية، بالاضافة إلى نسبة استهلاك للبنزين قدرها 7.3 لترات/100 كيلومتر.

 

وتحتوي شيفروليه اوبترا موديل 2023 عجلة قيادة باور، مكيف هواء، انذار مانع للسرقة، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، ريموت كنترول للتحكم عن بعد، سنتر لوك، نظام ترفيهي صوتي مع مدخل AUX، بالاضافة إلى مخرج USB، وزجاج خلفي ملون.

 

وتضم ايضا السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 بجنوط، ومصابيح ضباب، حساسات ركن، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية بعدد 2  AIRBAGS.

 

سعر شيفروليه اوبترا موديل 2023

 

يبلغ سعر شيفروليه اوبترا موديل 2023 الرسمي نحو 541.500 جنيه.

ارخص 5 سيارات سيدان "زيرو" 

2 - ميتسوبيشي اتراج 2023 

 

تضم ميتسوبيشي اتراج 2023 جنوط 15 بوصة، مع إطارات 185/55 R15 82V، وهيكل خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان، ومصابيح أمامية ذات إطلالة حادة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية باللون الأسود.

 

وتحتوي السيارة على زجاج كهربائي لجميع النوافذ، وقفل مركزي، ومكيف هواء، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 وسائد هوائية، و نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات.

 

وتستمد ميتسوبيشي اتراج 2023 قوتها من محرك 3 سلندر، سعة 1200 CC، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، ويتمكن محرك السيارة من انتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصان، و100 نيوتن متر.

 

سعر ميتسوبيشي اتراج 2023 الرسمي في مصر 

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 بسعر رسمي يبلغ 610 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات سيدان "زيرو" 

3 - بي واي دي F3 موديل 2024 

 

تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية، ومكيف هواء، مرايات كهربائية، ريموت كنترول، انذار، نظام إيموبليزر ضد السرقة، قفل مركزي "سنتر لوك"،نظام صوتي ترفيهي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية ثنائية بالناحية الامامية.

 

وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة اجمالية 108 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن متر، وسرعة قصوى 180 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال من 5 سرعات والاخر أوتوماتيك.

 

اسعار بي واي دي F3 موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الاولى بي واي دي F3 موديل 2024 مانيوال بسعر 490,000 جنيه.

الفئة الثانية بي واي دي F3 موديل 2024 أوتوماتيك بسعر 590,000 جنيه.

ارخص 5 سيارات سيدان "زيرو" 

4 - بروتون ساجا

 

زودت بروتون ساجا ناقل سرعات أوتوماتيكي مكونا من 4 نقلات، ومحرك 1300 سي سي، بقوة 95 حصانا، وعزم دوران 120 نيوتن متر، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، كما تضم السيارة 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وخاصية دعم الفرامل BA.

 

تضم بروتون ساجا مكيف هواء، ومرايات كهربائية، ونظام ترفيهي من 4 مكبرات، وشاشة تعمل باللمس 7 بوصات تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى سنتر لوك للابواب، وزجاج كهربائي للنوافذ، ومقود حركة باور ستيرنج، وحساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، بينما ترتكز على جنوط 15 بوصة.

 

السعر الرسمي للسيارة بروتون ساجا 2022 في مصر 

 

الفئة الاولى بسعر 430 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 465 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات سيدان "زيرو" 

5 - بيجو 301 موديل 2024 

 

تضم السيارة بيجو 301 موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "4 سلندر"، بقوة اجمالية بلغت 115 حصانا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 12.1 ثانية، و ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار، دفع أمامي.

 

وتحتوي بيجو 301 موديل 2024 على مكيف هواء، باور، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للابواب "سنترلوك"، مدخل USB، ونظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، جنوط 16 بوصة، اضاءة نهارية، نظام وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS و EBD، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، و نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، انذار.

 

سعر السيارة بيجو 301 موديل 2024 الرسمي في مصر

 

الفئة الاولى بيجو 301 موديل 2024 بسعر 714.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2024 بسعر 754.990 جنيه.

سيارات 5 سيارات ارخص 5 سيارات 5 سيارات سيدان ارخص 5 سيارات سيدان أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

موضوعات متعلقة

بـ 90 الف جنيه .. اركب ارخص سيارة من هيونداي

اركب رينو ستيب واي "كسر زيرو" أوتوماتيك .. بهذا السعر

وفر 35 الف جنيه عند شراء هيونداي النترا HD 2024 .. الارخص سعرًا

اعرف الأسعار الجديدة لسيارة إم جي  RX5 PLUS.. صور

شيفروليه أوبترا 2023 كسر زيرو "كاملة" أوتوماتيك .. اعرف سعرها

سعر BMW X6 الرياضية موديل 2024 في مصر .. صور

اركب تويوتا كورولا "أوتوماتيك" بـ 200 ألف جنيه

اشتري ميتسوبيشي بوما 2006 بأفضل سعر للمستعمل

ترشيحاتنا

مدير الـ CIA يصل إسرائيل ويجتمع مع رئيس الموساد الإسرائيلي

مشجع يقتحم ملعب مباراة ليفربول ولوتون تاون بعلم فلـ سـ طين

سيدة فلسطينية تبكي موجهة رسالة لأبنائها فى غزة: ما كتبه الله سنراه

كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة على قطاع غزة

غدا.. النطق بالحكم على المتهمين في قضية طبيب الساحل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

لا يتوقفون عن الارتجاف..فيديو مأساوي لأطفال غزة بعد خروجهم من تحت الأنقاض

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ