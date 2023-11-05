أرخص 5 سيارات سيدان "زيرو" في مصر .. صور

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات، والتي تتنوع بحسب العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية، والتصميمات الهندسية بين الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة السيدان الشهيرة، ونقطة مهمة في عملية الشراء وهي السعر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات سيدان "زيرو" في مصر.

ارخص 5 سيارات سيدان "زيرو"

1 - شيفروليه اوبترا 2023

تضم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، متصل بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية 110 حصان، و146 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 170 كم/س، مع القدرة على الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 13.2 ثانية، بالاضافة إلى نسبة استهلاك للبنزين قدرها 7.3 لترات/100 كيلومتر.

وتحتوي شيفروليه اوبترا موديل 2023 عجلة قيادة باور، مكيف هواء، انذار مانع للسرقة، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، ريموت كنترول للتحكم عن بعد، سنتر لوك، نظام ترفيهي صوتي مع مدخل AUX، بالاضافة إلى مخرج USB، وزجاج خلفي ملون.

وتضم ايضا السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 بجنوط، ومصابيح ضباب، حساسات ركن، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وفرامل EBD، ووسائد هوائية للحماية بعدد 2 AIRBAGS.

سعر شيفروليه اوبترا موديل 2023

يبلغ سعر شيفروليه اوبترا موديل 2023 الرسمي نحو 541.500 جنيه.

ارخص 5 سيارات سيدان "زيرو"

2 - ميتسوبيشي اتراج 2023

تضم ميتسوبيشي اتراج 2023 جنوط 15 بوصة، مع إطارات 185/55 R15 82V، وهيكل خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان، ومصابيح أمامية ذات إطلالة حادة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية باللون الأسود.

وتحتوي السيارة على زجاج كهربائي لجميع النوافذ، وقفل مركزي، ومكيف هواء، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 وسائد هوائية، و نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات.

وتستمد ميتسوبيشي اتراج 2023 قوتها من محرك 3 سلندر، سعة 1200 CC، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، ويتمكن محرك السيارة من انتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصان، و100 نيوتن متر.

سعر ميتسوبيشي اتراج 2023 الرسمي في مصر

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 بسعر رسمي يبلغ 610 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات سيدان "زيرو"

3 - بي واي دي F3 موديل 2024

تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية، ومكيف هواء، مرايات كهربائية، ريموت كنترول، انذار، نظام إيموبليزر ضد السرقة، قفل مركزي "سنتر لوك"،نظام صوتي ترفيهي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية ثنائية بالناحية الامامية.

وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة اجمالية 108 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن متر، وسرعة قصوى 180 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال من 5 سرعات والاخر أوتوماتيك.

اسعار بي واي دي F3 موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى بي واي دي F3 موديل 2024 مانيوال بسعر 490,000 جنيه.

الفئة الثانية بي واي دي F3 موديل 2024 أوتوماتيك بسعر 590,000 جنيه.

ارخص 5 سيارات سيدان "زيرو"

4 - بروتون ساجا

زودت بروتون ساجا ناقل سرعات أوتوماتيكي مكونا من 4 نقلات، ومحرك 1300 سي سي، بقوة 95 حصانا، وعزم دوران 120 نيوتن متر، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، كما تضم السيارة 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وخاصية دعم الفرامل BA.

تضم بروتون ساجا مكيف هواء، ومرايات كهربائية، ونظام ترفيهي من 4 مكبرات، وشاشة تعمل باللمس 7 بوصات تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى سنتر لوك للابواب، وزجاج كهربائي للنوافذ، ومقود حركة باور ستيرنج، وحساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، بينما ترتكز على جنوط 15 بوصة.

السعر الرسمي للسيارة بروتون ساجا 2022 في مصر

الفئة الاولى بسعر 430 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 465 ألف جنيه.

ارخص 5 سيارات سيدان "زيرو"

5 - بيجو 301 موديل 2024

تضم السيارة بيجو 301 موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "4 سلندر"، بقوة اجمالية بلغت 115 حصانا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 12.1 ثانية، و ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار، دفع أمامي.

وتحتوي بيجو 301 موديل 2024 على مكيف هواء، باور، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للابواب "سنترلوك"، مدخل USB، ونظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، جنوط 16 بوصة، اضاءة نهارية، نظام وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS و EBD، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، و نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، انذار.

سعر السيارة بيجو 301 موديل 2024 الرسمي في مصر

الفئة الاولى بيجو 301 موديل 2024 بسعر 714.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2024 بسعر 754.990 جنيه.