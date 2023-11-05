بـ 90 الف جنيه .. اركب ارخص سيارة من هيونداي

استطاعت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تقدم مجموعة من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، طوال تاريخها الممتد، والتي اشتهرت بالاعتمادية، إلى جانب اسعارها المناسبة إلى حد كبير، إلى جانب توافر قطع الغيار وسهولة الصيانة.

وتعتبر السيارة هيونداي اكسيل من اشهر السيارات التي قدمتها العلامة التجارية في السوق المصري، والتي مازالت تتمتع بشعبية كبيرة داخل سوق السيارات المستعملة، حيث يتم تداولها عبر فئتين الاولى من عائلية الهاتشباك والاخرى سيدان، بالاضافة إلى ظهورها عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي التحكم واخر يدوي مانيوال.

هيونداي اكسيل موديل 1996

ظهرت السيارة هيونداي اكسيل موديل 1996 للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا الموضوع، بعد أن خضغت لمسافة إجمالية قدرها 200 الف كيلومتر، بالاضافة إلى ظهورها بحالة خارجية جيدة، وطلاء محدث، وجنوط رياضية من 7 اضلاع وباللون الفضي.

هيونداي اكسيل موديل 1996

وتأتي السيارة هيونداي اكسيل 96 بمفهوم رباعي الابواب، بالاضافة إلى حقيبة تخزين خلفية ذات حجم كبير، مع مقصورة داخلية تتسم بالرحابة، ومصابيح أمامية حادة المظهر مدعومة باشارات جانبية، وتعتمد على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، وناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

هيونداي اكسيل موديل 1996

سعر السيارة هيونداي اكسيل موديل 1996

تباع السيارة هيونداي اكسيل موديل 1996 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 90 الف جنيه.