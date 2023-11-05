وفر 35 الف جنيه عند شراء هيونداي النترا HD 2024 .. الارخص سعرًا

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD واحدة من اشهر السيارات المقدمة بالسوق المصري، والتي تقدم محليًا عبر 4 فئات من بقيمة سعرية رسمية تبدأ من 725 الف جنيه، حتى 760 الف جنيه للفئة كاملة التجهيزات، اي بفارق يقدر بـ 35 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 الرسمية في مصر، وابرز المواصفات الفنية.

هيونداي النترا HD

مواصفات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

تنتمي السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 إلى فئة السيدان، حيث تقدم بنسبة طول إجمالية 4505 مم، و1541 مم للعرض، مع واجهة أمامية تضم مصابيح حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية مزودة باشارات ضوئية، ومصابيح ضباب.

هيونداي النترا HD

وتأتي السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 بارتفاع كلي 1490 مم، و160 مم مسافة الارتفاع عن الارض "الخلوص"، بالاضافة إلى احتوائها على مساحة تخزين خلفية سعة 402 لتر، وخزان وقود سعة 53 لتر، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 سرعات.

وحصلت هيونداي النترا HD موديل 2024 على محرك 1600 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، مع قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، مما يمنحها افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11.3 ثانية، وسرعة قصوى 182 كم/س، مع استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100كيلومتر.

هيونداي النترا HD

اسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى هيونداي النترا HD 2024 بسعر رسمي 725,000 جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا HD 2024 بسعر رسمي 735,000 جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا HD 2024 بسعر رسمي 750,000 جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا HD 2024 بسعر رسمي 760,000 جنيه.