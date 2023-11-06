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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أرخص سيارة مرسيدس في مصر موديل 2023 .. اعرف سعرها

مرسيدس B200 2023
مرسيدس B200 2023

مازالت السيارة B200 هي أرخص اصدارات شركة مرسيدس المطروحة في مصر، حيث يتم تقديمها محليًا من خلال فئة واحدة من التجهيزات SPORTS TOURER، وذلك تحت موديلات 2023، مع تصميم خارجي عصري وباقة من التجهيزات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة مرسيدس B200 موديل 2023 في السوق المصري، وابرز مواصفاتها الفنية.

 مرسيدس B200 2023 

مواصفات وتجهيزات السيارة مرسيدس B200 2023

 

  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • بصمة دخول السيارة بدون مفتاح.
  • انذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر.
  • حساسات ركن.
  • كاميرا.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • نظام الثبات الالكتروني.
 مرسيدس B200 2023 
  • شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • فتحة سقف.
  • مقاعد كهربائية التحكم.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • زجاج ملون خلفي.
  • نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.
  • قفل مركزي للابواب.
  • مثبت سرعة.
  • جنوط رياضية.
  • بلوتوث.
  • مرايات جانبية كهربائية.
 مرسيدس B200 2023 
  • محرك 1300 سي سي "تيربو".
  • 4 سلندر.
  • ناقل حركة من 7 سرعات "أوتوماتيك".
  • عزم دوران 250 نيوتن متر.
  • 163 حصانا.
  • سرعة قصوى 223 كيلومتر في الساعة.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 8.2 ثانية.
 مرسيدس B200 2023 

سعر السيارة مرسيدس B200 2023 الرسمي في مصر 

 

تقدم مرسيدس B200 2023 في مصر بسعر رسمي يبلغ 1,675,000 جنيه، وذلك عن الفئة SPORTS TOURER المطروحة محليًا.

مرسيدس B200 الأسعار الرسمية مرسيدس B200 2023 سعر السيارة مرسيدس B200 2023

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