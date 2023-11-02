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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس E 200 موديل 2023 بحالة الزيرو وبهذا السعر

مرسيدس E 200 موديل
مرسيدس E 200 موديل 2023

حققت إصدارات شركة مرسيدس شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والمحلية، لما تمتلكه من تاريخ عريق، وإصدارات تتسم بالقوة والفخامة، إلى جانب التقنيات العصرية الخاصة بكل طراز وجيل يحمل شعار النجمة الثلاثية.

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وظهرت السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 للبيع عبر الانترنت، وهي بحالة الزيرو، حيث تتمتع بعدد كبير من التجهيزات، مع طلاء اسود، وتضم السيارة سقف بانوراما زجاجي، شاشة متعددة الوسائد تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكية، ونظام قفل الابواب باللمس.

مرسيدس E 200 موديل 2023 

وتحتوي السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 على فرش جلد، مع خاصية التحكم الكهربائي للمقاعد، وعجلة قيادة باور متعددة الوظائف مع امكانية دعم الكثير من اوامر التحكم، ونظام الركن الذكي، ومثبت سرعة، بالاضافة إلى زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وزجاج فاميه، ومرايات كهربائية ضم.

مرسيدس E 200 موديل 2023 

وتضم السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا، زر تشغيل وإيقاف المحرك، جنوط رياضية، سنتر لوك للابواب، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وسائد هوائية للحماية، ونظام الثبات الالكتروني، ومانع للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

مرسيدس E 200 موديل 2023 

تستمد مرسيدس E 200 موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 197 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، وناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، مع 320 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومترا في الساعة، مع زمن تسارع يبلغ 7.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

مرسيدس E 200 موديل 2023 

سعر السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 

 

تباع السيارة مرسيدس E 200 موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع عبر الانترنت بحالة الزيرو، بقيمة سعرية قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه.

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