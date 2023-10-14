مرسيدس GLS موديل 2023 "زيرو".. كم سعرها ؟

تعد مرسيدس GLS موديل 2023 واحدة من افخم اصدارات النجمة الالمانية في مصر، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV الفاخرة، والتي يتم طرحها من خلال فئة واحدة، تتضمن الكثير من التجهيزات والتقنيات.

يقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات السيارة مرسيدس GLS موديل 2023

مرسيدس GLS موديل 2023

محرك السيارة وقدراتها الفنية

8 سلندر.

4000 سي سي تيربو.

قوة 489 حصان.

700 نيوتن متر.

ناقل حركة من 9 سرعات.

أوتوماتيك.

دفع رباعي.

السرعة القصوى تصل إلى 250 كم/س.

مدة التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 5.3 ثانية.

مرسيدس GLS موديل 2023

تجهيزات السيارة

فتحة سقف بانوراما.

مرايات جانبية كهربائية.

شاشة تعمل باللمس.

شاشة لعرض البيانات الخاصة بالسائق.

نظام ترفيهي صوتي.

مكيف هواء أوتوماتيكي ومتعدد المناطق.

فرش من الجلد الفاخر.

مرسيدس GLS موديل 2023

امكانية التحكم في اوضاع المقاعد كهربائياً.

كاميرا 360 درجة واخرى خلفية.

حساسات حركة وللمساعدة على الاصطفاف.

مثبت سرعة.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

انذار.

جنوط رياضية.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

امكانية التشغيل عن بعد.

امكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

مرسيدس GLS موديل 2023

ابعاد وقياسات السيارة

قاعدة عجلات 3135 مم.

الطول 5207 مم.

العرض 2157 مم.

الارتفاع 1838 مم.

مرسيدس GLS موديل 2023

سعر السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة مرسيدس GLS موديل 2023 بقيمة سعرية رسمية قدرها 5 مليون و980 الف جنيه.