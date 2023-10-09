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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس AMG GT63 S E موديل 2024 بمظهر جديد.. كم سعرها؟

مرسيدس AMG GT63 S
مرسيدس AMG GT63 S E Performance موديل 2024

كشفت شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، عن نسختها AMG GT63 S E موديل 2024، والتي جاءت بمظهر جديد يضمن خيارات اللون وترقيات بالواجهة الأمامية، وبعض اللمسات البسيطة الأخرى، مع الاحتفاظ بالقدرات الفنية.

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حصلت السيارة مرسيدس AMG GT63 S E موديل 2024 على شبكات سفلية أكبر ذات إطلالة نحيفة، بالإضافة إلى منظومة الشبكات الأمامية والتي بشكل عمودي، ومصابيح LED حادة المظهر، مع فتحة سقف بانوراما، وتحديثات في برنامج الترفيه والمعلومات MBUX، إلى جانب شاحن لاسلكي، ونظام صوتي قياسي Burmester ويمكن اختيار Burmester High-End 3D كنظام صوتي محيط. 

مرسيدس AMG GT63 S E Performance موديل 2024

القدرات الفنية لـ مرسيدس AMG GT63 S E Performance موديل 2024

 

تعمل السيارة مرسيدس AMG GT63 S E Performance موديل 2024 بمحرك ثماني الأسطوانات V8، سعة 4000 سي سي "تيربو مزدوج"، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 639 حصان، وعزم دوران 900 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 9 غيار "دبل كليتش".

مرسيدس AMG GT63 S E Performance موديل 2024

وتتمتع السيارة بمحرك كهربائي صغير بالمحور الأمامي، يمكنه إنتاج 21 حصانا، وآخر خلفي يمكن شحنه، بقوة قدرها 204 أحصنة و320 نيوتن/متر من عزم الدوران؛ مما يعني وصول القوة الاجمالية للسيارة إلى 831 حصان، وعزم دوران يبلغ 1400 نيوتن متر.

مرسيدس AMG GT63 S E Performance موديل 2024

سعر مرسيدس AMG GT63 S E Performance موديل 2024 

 

تقدم السيارة مرسيدس AMG GT63 S E Performance في المانيا موديل 2024 بسعر يبدأ من 207,708 يورو، أي ما يعادل 218,686 دولار أمريكي، بينما يقدر هذا السعر بالعملة المصرية بنحو 6 مليون و779.266 الف جنيه.

مرسيدس AMG GT63 S E Performance موديل 2024
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