اركب كيا جراند سيراتو "كسر زيرو" أعلى فئة .. بأفضل سعر

ظهرت السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022، للبيع عبر الانترنت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، تحت حالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2000 كيلومتر، بالاضافة إلى انتمائها للفئة HIGHTLINE كاملة التجهيزات.

تحتوي السيارة كيا جراند سيراتو على مرايات كهربائية ضم، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية التحكم، نظام صوتي موسيقي، عجلة قيادة متعددة الوظائف وتدعم الكثير من انظمة التحكم، مثبت سرعة، مكيف هواء، انذار مانع للسرقة، حساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة، قفل مركزي للابواب، جنوط رياضية، اضاءة LED، وفتحة سقف كهربائية.

كيا جراند سيراتو 2022

وتضم السيارة كيا جراند سيراتو 2022 باقة من تجهيزات الحماية منها نظام إيموبليزر، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية من الصدمات، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع واجهة أمامية ذات مصابيح حادة الشكل، وشبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية.

كيا جراند سيراتو 2022

القدرات الفنية للسيارة كيا جراند سيراتو 2022

محرك 4 سلندر.

سعة 1600 سي سي.

القوة الاجمالية 130 حصانا.

عزم دوران 155 نيوتن متر.

تسارع 11.6 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

استهلاك بنزين 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

كيا جراند سيراتو 2022

سعر السيارة كيا جراند سيراتو 2022

تقدم السيارة كيا جراند سيراتو 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع تحت حالة كسر الزيرو، وبسعر يبلغ مليون و270 الف جنيه.