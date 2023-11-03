سعر كيا جراند سيراتو 2024 بالسوق المصري.. صور

تبدأ الأسعار الرسمية للسيارة كيا جراند سيراتو بعد طرح موديلات 2024 في مصر، من مليون و119.900 الف جنيه، ويتم طرح هذه السيارة والتي تعد من اشهر إصدارات السيدان المقدمة من قبل العلامة التجارية الكورية الجنوبية، عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث يصل سعر الفئة HIGHLINE إلى مليون و239.900 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة كيا جراند سيراتو 2024 في مصر، بالإضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

ابعاد السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024

قاعدة عجلات 2700 مم.

طول كلي 4640 مم.

عرض كلي 1800 مم.

ارتفاع ملي 1450 مم.

ارتفاع عن الارض "خلوص" 150 مم.

حقيبة تخزين خلفية سعة 502 لتر.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

قدرات وتجهيزات السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024

ناقل سرعات أوتوماتيك.

6 غيار "دفع أمامي".

محرك 130 حصانا.

سعة 1600 سي سي.

4 سلندر.

155 نيوتن متر من عزم الدوران.

تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11.6 ثانية.

استهلاك بنزين بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

مثبت سرعة.

مرايات كهربائية.

نظام ترفيهي صوتي.

فتحة سقف.

شاشة تعمل باللمس.

كاميرا.

حساسات ركن.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

وسائد هوائية AIRBAGS للحماية.

فرامل ABS و EBD ونظام ESP.

انذار و ظام إيموبليزر ضد السرقة.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

اسعار كيا جراند سيراتو موديل 2024 الرسمية في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك LX FO كيا جراند سيراتو 2024 بسعر 1,119,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك EX CAM كيا جراند سيراتو 2024 بسعر 1,179,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك HIGHLINE كيا جراند سيراتو 2024 بسعر 1,239,900 جنيه.