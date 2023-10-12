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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 160 ألف جنيه .. اركب كيا "أوتوماتيك" موديل 2001

كيا شوما
كيا شوما

استطاعت شركة كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، لما قدمته من إصدارات متنوعة اتسمت بالاعتمادية، إلى جانب تعدد الطرازات بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام.

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وتعتبر السيارة كيا "شوما"، واحدة من أبرز إصدارات العلامة التجارية، والتي تأتي بتصميم هندسي ينتمي إلى عائلة السيدان، مع عدد 4 أبواب، ومساحة تخزين خلفية مناسبة، ولعل من أشهر الاشياء التي تميز تلك النسخة، هي مقدمتها الشهيرة صاحبة الـ 4 مصابيح.

كيا شوما 

وظهرت السيارة كيا شوما للبيع على الانترنت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تعمل هذه النسخة موديل 2001، كما خاضت مسافة إجمالية بلغت 190 الف كيلومتر، بالاضافة إلى تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

كيا شوما 

وتحتوي السيارة كيا شوما على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 100 حصان، و145 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء، شاشة تاتش مع نظام صوتي ترفيهي، وكاميرا خلفية، وسنتر لوك للابواب، مع زجاج كهربائي التحكم.

كيا شوما 

سعر السيارة كيا شوما موديل 2001 

 

قدمت السيارة كيا شوما 2001 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع بقيمة قدرها 160 الف جنيه، وهو أعلى سعر لهذه السيارة عبر الانترنت، حيث يمكن أن يبحث راغبو شراء السيارات المستعملة عن هذه النسخة، بموديلات 1997 حتى 2002 ايضا مع تنوع الاسعار، والعثور على حالة فنية مناسبة.

كيا شوما موديل 2001 سعر كيا شوما سعر كيا شوما موديل 2001 سعر السيارة كيا شوما موديل 2001

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