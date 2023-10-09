أرخص سيارة تقدمها سكودا في مصر موديل 2023 .. صور

تقدم شركة سكودا العديد من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، بين فئة السيدان، والكروس اوفر، والسيارات الرياضية SUV، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك، والتي تضم النسخة "فابيا" 2023، حيث تعد هي ارخص سيارة تقدمها سكودا في السوق المصري.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر وابرز مواصفات ارخص سيارة تقدمها سكودا في مصر بين موديلات 2023.

طرحت السيارة سكودا فابيا موديل 2023 محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 700 الف جنيه، مع محرك 1000 سي سي "تيربو"، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصان، و200 نيوتن متر من عزم الدوران عند 2000 و3500 دورة في الدقيقة.

سكودا فابيا موديل 2023

وتستخدم السيارة سكودا فابيا موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر تقنية الجر الأمامي، ويمكن للسيارة عبر تلك القدرات الفنية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/س في مدة تستغرق 9.9 ثانية.

سكودا فابيا موديل 2023

ابعاد السيارة سكودا فابيا موديل 2023

الطول الكلي 4108 مم.

العرض الكلي 1780 مم.

الارتفاع الكلي 1459 مم.

طول قاعدة العجلات 2564 مم.

سعة تخزين خلفية 330 لتر.

سكودا فابيا موديل 2023

تجهيزات السيارة سكودا فابيا موديل 2023

جنوط رياضية.

مكيف هواء.

نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS.

وسائد هوائية للحماية.

برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

نظام متابعة ضغط الاطارات.

خاصية المساعدة على تجاوزر المرتفعات والمنحدرات.

كاميرا للمتابعة.

حساسات ركن.

بلوتوث.

نظام صوتي ترفيهي.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

سكودا فابيا موديل 2023

سعر سكودا فابيا موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى DYNAMIC سكودا فابيا موديل 2023 بسعر 700 الف جنيه.

الفئة الثانية AMBITION سكودا فابيا موديل 2023 بسعر 785 الف جنيه.

الفئة الثالثة MC سكودا فابيا موديل 2023 بسعر 850 الف جنيه.