سعر كيا سبورتاج 2023 "بحالة الزيرو"

ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، للبيع عبر إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وهي تتمتع بحالة الزيرو، حيث تقدم بعداد كيلومترات بلغ 70 كم فقط، إلى جانب طلاء خارجي باللون الأسود مع حالة الفبريكا داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى انتمائها للفئة الثانية بمواصفات خيلجية.

ويقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2023.

كيا سبورتاج 2023

ابرز مواصفات وتجهيزات كيا سبورتاج 2023

تأتي كيا سبورتاج 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بالعديد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وعدادات ديجيتال، وفرامل يد الكترونية، وكاميرا خلفية، ومستشعرات ركن امامية وخلفية.

كيا سبورتاج 2023

وتعتمد السيارة كيا سبورتاج 2023 على جنوط سبور 18 بوصة، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية "ضم"، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وفرش قماش لجميع المقاعد، اضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أمامي وخلفي، واضاء بتقنية LED LIGHT.

كيا سبورتاج 2023

وزودت السيارة كيا سبورتاج 2023 بنظام الاتزان عند خوض المرتفعات والمنحدرات، ومتابعة ضغط الاطارات، مع اختيار انماط القيادة، و انذار النقاط العمياء بالمرايات، ونظام الوسائد الهوائية للحماية، ومقعد للسائق كهربائي التحكم، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكية الاداء.

كيا سبورتاج 2023

سعر السيارة كيا سبورتاج 2023

تقدم السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها مليون و800 الف جنيه.