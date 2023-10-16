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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا سبورتاج 2023 "بحالة الزيرو"

كيا سبورتاج 2023
كيا سبورتاج 2023

ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، للبيع عبر إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وهي تتمتع بحالة الزيرو، حيث تقدم بعداد كيلومترات بلغ 70 كم فقط، إلى جانب طلاء خارجي باللون الأسود مع حالة الفبريكا داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى انتمائها للفئة الثانية بمواصفات خيلجية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2023.

كيا سبورتاج 2023 

ابرز مواصفات وتجهيزات كيا سبورتاج 2023

 

تأتي كيا سبورتاج 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بالعديد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وعدادات ديجيتال، وفرامل يد الكترونية، وكاميرا خلفية، ومستشعرات ركن امامية وخلفية.

كيا سبورتاج 2023 

وتعتمد السيارة كيا سبورتاج 2023 على جنوط سبور 18 بوصة، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية "ضم"، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وفرش قماش لجميع المقاعد، اضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء أمامي وخلفي، واضاء بتقنية LED LIGHT.

كيا سبورتاج 2023 

وزودت السيارة كيا سبورتاج 2023 بنظام الاتزان عند خوض المرتفعات والمنحدرات، ومتابعة ضغط الاطارات، مع اختيار انماط القيادة، و انذار النقاط العمياء بالمرايات، ونظام الوسائد الهوائية للحماية، ومقعد للسائق كهربائي التحكم، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكية الاداء.

كيا سبورتاج 2023 

سعر السيارة كيا سبورتاج 2023 

 

تقدم السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة قدرها مليون و800 الف جنيه.

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