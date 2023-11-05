اركب رينو ستيب واي "كسر زيرو" أوتوماتيك .. بهذا السعر

ظهرت السيارة رينو ستيب واي للبيع عبر الانترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا الأمر، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر، وتحت مسمى "كسر الزيرو" موديل 2022، بالاضافة إلى ترخيص لمدة 3 سنوات.

وتمتعت السيارة رينو ستيب واي 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع انتمائها للفئة عالية التجهيز، حيث تضم شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية، ومثبت للسرعة.

رينو ستيب واي 2022

وتحتوي السيارة رينو ستيب واي على كاميرا خلفية، حساسات ركن بالناحية الخلفية فقط، وقفل مركزي للابواب سنتر لوك، ومصابيح ضباب، وجنوط رياضية، بالاضافة إلى نوافذ أمامية وخلفية كهربائية التحكم، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي.

رينو ستيب واي 2022

وتأتي السيارة رينو ستيب واي بالعديد من وسائل الحماية والامان، ابرزها منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إلى جانب نظام الثبات الالكتروني ESP، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، وريموت تحكم.

رينو ستيب واي 2022

تعتمد السيارة رينو ستيب واي على ناقل حركة اوتوماتيك من 4 سرعات، متصل بمحرك 4 سلندر، 1600 سي سي، يستطيع ضخ 110 حصانا، و148 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وسرعة قصوى 175 كم في الساعة، إلى جانب مدة تسارع قدرها 12.3 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، واستهلاك للبنزين بنسبة 7.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

رينو ستيب واي 2022

سعر السيارة رينو ستيب واي 2022 "كسر زيرو"

تقدم السيارة رينو ستيب واي 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع تحت حالة كسر الزيرو بسعر 680 الف جنيه، وذلك للفئة عالية التجهيزات.